محافظات

اتفاقية مصرية ألمانية لمد القطار الكهربائي السريع داخل الإسكندرية

انفوجراف حول الاتفاقية
أحمد بسيوني

وقعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، اتفاقية تعاون مع شركة “سيمنز موبيليتي” الألمانية، لإجراء دراسة متكاملة حول مد مسار القطار الكهربائي السريع إلى داخل مدينة الإسكندرية، بدلًا من الاكتفاء بالمحطات الطرفية غرب المدينة.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتعزيز تكامل منظومة النقل الجماعي وتيسير حركة تنقل المواطنين، حيث تستهدف الدراسة بحث إضافة محطات جديدة داخل الإسكندرية، سوا لربط القطار السريع بمحطة مصر بما يتيح التبادل مع القطارات التقليدية ومترو الإسكندرية في محطة واحدة أو مد مسار القطار السريع ليتبادل مباشرة مع الخط السريع ليتبادل مباشرة مع الخط الرابع للقطار السريع " أبوقير - بورسعيد"

وتحتضن الإسكندرية حاليًا أربع محطات على مسار “الخط الأخضر” للقطار الكهربائي السريع، وهي “برج العرب” و“العامرية” و“الاستاد”، وصولًا إلى محطة “الإسكندرية” الجاري تنفيذها داخل نطاق بحيرة مريوط، على أن يتم تسليم وتشغيل هذه المحطات قبل نهاية عام 2027.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة شبكة النقل، وتقليل زمن الرحلات، ودعم خطط التنمية الحضرية المستدامة داخل محافظة الإسكندرية.

