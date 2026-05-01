البيت الأبيض: حققنا جميع أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 6 أسابيع

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمكنت من تقويض القدرات النووية لإيران عبر سلسلة من الضربات المحددة، إلى جانب فرض عقوبات مشددة وتنفيذ عمليات استخباراتية دقيقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

احتواء التهديدات المرتبطة بالبرنامج

وأوضح البيان أن واشنطن نجحت في تحقيق جميع أهدافها العسكرية داخل إيران خلال أقل من ستة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه العمليات جاءت ضمن استراتيجية شاملة لاحتواء التهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

الضغوط العسكرية والاقتصادية

وأكد المسؤولون أن إيران لم تعد تمثل التهديد النووي أو “الإرهابي” الذي كانت تشكله في السابق، معتبرين أن الضغوط العسكرية والاقتصادية أسهمت بشكل كبير في تغيير سلوكها وتقليص قدراتها.

وأضاف البيان أن طهران لم تعد تمتلك الطموحات النووية ذاتها، في ظل ما وصفه بتدهور أوضاعها الاقتصادية، الأمر الذي انعكس على قدرتها على مواصلة برامجها الاستراتيجية.