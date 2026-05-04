بيان عاجل من الإمارات بعد تجدد العدوان الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة
حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر
انقلاب عربة بقطار أسوان–القاهرة الروسي دون خسائر فى الأرواح
دعوة مصرية لكبرى المؤسسات العالمية لـ إدارة الموارد المائية وتوطين التكنولوجيا بالدولة
انحراف عربة قطار داخل محطة أسوان دون تأثير على حركة التشغيل
مسؤول إيراني رفيع بعد إطلاق نار مشترك على طائرة الإمارات : لا خطط مسبقة للهجوم
المواجهة تشتعل | واشنطن : إيران أطلقت صواريخ كروز على سفننا .. ودمرنا 6 زوارق
جنازة رسمية لـ هاني شاكر | التماس خاص من الموسيقيين لـ الرئيس السيسي
ضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند بعد فيديو التحرش
إخفاء أدلة.. قرار عاجل من النيابة بشأن 3 مسؤولين بمدرسة هابي لاند
بعد الهجوم الإيراني .. تعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها من الإمارات
ألمانيا تعتزم التعاون مع مصر في تحويل المخلفات إلى طاقة
رسميًا.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار الحكومة.. "عطلة مطولة" للمصريين

​أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال.

​لماذا تم ترحيل الإجازة؟

و​يأتي هذا القرار بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو، وذلك في إطار السياسة الحكومية المتبعة منذ سنوات بترقية الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع أو أيام العطلات الأسبوعية إلى يوم الخميس، بهدف منح المواطنين فرصة للاستمتاع بعطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام (الخميس، الجمعة، والسبت).

​الفئات المستفيدة من القرار

و​أوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن الإجازة تشمل العاملين في:

  1. ​الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.
  2. ​وحدات الإدارة المحلية.
  3. ​شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
  4. ​القطاع الخاص: حيث أعلنت وزارة العمل عن التزامها بقرار الترحيل لتوحيد الإجازة على المستوى القومي.
  5. ​البنوك: أكد البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر في التاريخ ذاته.

​ضوابط العمل في القطاع الخاص

و​أشارت وزارة العمل إلى أن لصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع ضمان الحقوق المالية للعامل وفقاً لقانون العمل:

​يستحق العامل في حال تشغيله أجراً مضاعفاً (مثلي الأجر) عن ذلك اليوم.

​أو الحصول على يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي من العامل.

​جدول الإجازات المتبقية في 2026

و​بانتهاء إجازة عيد العمال، يترقب المصريون قائمة من العطلات الرسمية القادمة، أبرزها:

  1. ​وقفة عرفات: الثلاثاء 26 مايو.
  2. ​عيد الأضحى المبارك: من الأربعاء 27 مايو وحتى السبت 30 مايو.
  3. ​ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو.

​ويُتوقع أن تشهد الطرق السريعة ووسائل النقل والمواصلات إقبالاً كثيفاً بدءاً من مساء الأربعاء المقبل، لذا يُنصح بالحجز المسبق وتنظيم المواعيد للاستمتاع بالعطلة السنوية للعمال.

إجازة عيد تحرير سيناء 

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 30 أبريل الماضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لعيد تحرير سيناء.

​و​يجب التفرقة بين إجازتين متقاربتين في هذا التوقيت، ف​عيد تحرير سيناء تم ترحيله ليكون يوم الخميس 30 أبريل.

أما ​عيد العمال (1 مايو)، وحيث أنه يصادف يوم جمعة، فقد صدر قرار آخر بترحيله ليكون يوم الخميس التالي 7 مايو.

​وبذلك، يستفيد الموظفون من عطلتين مطولتين بفاصل زمني بسيط بين نهاية أبريل ومطلع مايو.

