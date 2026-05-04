جلسة عاجلة في الكاف لحسم أزمة حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا

يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا حاسمًا خلال الساعات القليلة المقبلة؛ للنظر في الشكاوى المقدمة من ناديي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي، طرفي نهائي دوري الأبطال، بشأن تعيين حكام مباراتي الذهاب والإياب، المقرر إقامتهما يومي 17 و24 من شهر مايو الجاري.

الدراما بدأت مبكرا في نهائي دوري الأبطال هذا الموسم

في البداية، عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الحكم أمين عمر لمباراة الذهاب في بريتوريا، لكن نادي ماميلودي صنداونز أبدى مخاوفه بشأن علاقاته الإقليمية مع المغرب.

والآن، اتجه الكاف إلى تعيين الحكم الكونجولي "جان جاك ندالا"، وهو ما لم يُرضِ نادي الجيش الملكي المغربي، وتقدم بشكوى رسمية للاعتراض على تعيينه للقاء الإياب في المغرب.