الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

قطاع المعاهد الأزهرية: استمرار امتحانات النقل الثانوي غدًا الخميس 7 مايو ولا إجازة للطلاب

امتحانات الثانوية الأزهرية
إيمان طلعت

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية استمرار امتحانات النقل الثانوى غدا الخميس 7 مايو، وشدد القطاع على أنه ليس اجازة فيما يخص الامتحانات. 

امتحانات النقل الثانوي الأزهري 

ويختتم طلاب الصف الأول الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم للفصل الدراسى الثانى بمواد البرمجة والذكاء الاصطناعى والعلوم المتكاملة، فيما يؤدى طلاب الصف الاول الثانوى القسم الأدبى الامتحان فى مواد البرمجة والذكاء الاصطناعى والفرنساوى.

كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحانات فى البلاغة والإنشاء والكمبييوتر وتكنولوجيا المعلومات (خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط).

كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى الامتحانات فى مواد الأدب والنصوص والمطالعة والإنشاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ( خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط).

المحظورات داخل لجان النقل تعلق في مكان واضح للجميع

- يحظر على جميع العاملين باللجنة أيا كانت صفتهم حيازة أية أجهزة محمولة أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد اللجنة حتى وإن كانت مغلقة، ويسري ذلك أيضًا داخل لجان السجون ولجنة المستشفى.

- يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم لهذه الأجهزة أو كتب أو أوراق تخص المادة في اللجنة، ومسئول أمن اللجنة والملاحظين يؤكد من عدم وجود أي من هذه المحظورات ويتحملون مسئولية قانونية حال وجود أو استخدام أي من هذه الأجهزة أثناء انعقاد اللجنة لو كانت مغلقة

- يحظر عودة الطالب المريض الذي اضطر مرضه خروجه من اللجنة إلى المستشفى وطلب العودة إلى لجنته مرة ثانية في نفسها.

- يحظر عدم كتابة تقرير عن الطالب الذي أصيب بإعياء شديد داخل اللجنة وتم استدعاء الطبيب لعلاجه، وعلى الطبيب أن يكتب تقريرا يبين حالة الطالب الصحية في

-  يحظر إجبار الطالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء وقت امتحان المادة حتى وإن كان الطالب منفردًا باللجنة، كما يحظر سحب ورقة إجابة الطالب حال ضبطه بالغش مع تحرير المحضر اللازم لذلك، مع تمكين الطالب من استكمال الامتحان

- يحظر خروج الطالب قبل نصف الوقت إلا في حال خروجه بالإسعاف لسوء حالته الصحية، ويشترط قبل خروجه سحب ورقة الإجابة وترسل إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير أو إثبات حالة مدون به رقم الإسعاف وتاريخ دخوله وخروجه من اللجنة.

- يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده.

- يحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف

- يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة تفتيش الطالبات في الطرقات أو على باب المعهد أمام المارة أو أي من المنتدبين الرجال ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من الأعضاء المنتدبات أو إحدى وكلاء اللجنة إن وجد.

- يحظر قيام أي أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب.

- يحظر على رئيس اللجنة تمكين الطالب من دخول اللجنة بعد مرور خمس عشرة دقيقة من زمن اللجنة.

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

