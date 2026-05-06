الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أفضل دعاء تبدأ به يومك .. كلمات بسيطة رددها يوميا بعد صلاة الصبح

أفضل دعاء تبدأ به يومك.. تعد العبادة جوهر العلاقة بين العبد وربه، ويأتي الدعاء كأحد أرقى هذه العبادات وأحبها إلى الله عز وجل، استجابةً لأمره السامي في كتابه الكريم: {ادعوني استجب لكم}. 

و اتفق أهل العلم على أن الله سبحانه يفيض بمحبته على العبد "الملحاح" في دعائه؛ ذلك أن الإلحاح ليس مجرد تكرار للطلب، بل هو تجسيد حي لعمق اليقين في قدرة الخالق المطلقة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء.

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة جامدة أو محددة لما يمكن اعتباره "أفضل دعاء" يستهل به المسلم يومه، إلا أن السنة النبوية المطهرة زاخرة بالأدعية المأثورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهج بها في كل وقت وحين. 

ولتحقيق أقصى درجات القبول والرجاء في استجابة هذا الدعاء، يُستحب للمسلم أن يتحرى أوقات الإجابة المباركة، خاصة في الساعات التي تلي صلاة الفجر أو في خلوات قيام الليل، حيث تتنزل الرحمات ويُفتح باب الرجاء.

لا إله إلا أنت تب علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.

اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرضيين. والشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين . 

دعاء الرزق في الصباح

- قبل ان تخرج من المنزل ردد هذا الدعاء :" اللهم إني اعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أوأظلم أووأجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بسم الله توكلت على الله.

- اللهم انت حسبي ونعم الوكيل في كل أمر مم أموري

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي .

- اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».

- اللهم رزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما .

- اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجد لا إله إلا أنت .

- كثرة الاستغفار تحلب الرزق وتوسعة لقوله تعالى:( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) .
- يا مجيب المضطر إذا دعاك .. اللهم ارزقني رزقا واسعا طيبا مبارك فيه ملء السموات وملء الأرض وبارك لي فيه .

اللهم انت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت .

اللهم انك عفو غفور تحب العفو فعف عني .

قال العلماء أن  الذنوب تحجب الرزق فيجب عليك ان تطلب من الله العفو والغفران حتى يمحو ذنوبك ويرزقك .

