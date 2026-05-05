ديني

هل تتعدد الكفارات حال وقوع الحاج في أكثر من محظور ؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأحكام الفقهية المتعلقة بارتكاب محظورات الإحرام أثناء الحج وكيفية التعامل مع تعددها أو تكرارها لضمان صحة المناسك.

وتشمل محظورات الإحرام التي يجب على المحرم اجتنابها تغطية الرجل لرأسه وحلق الشعر أو قصه ولبس المخيط المحيط وتقليم الأظافر واستخدام الطيب.

ويحرم على المحرم مخالطة زوجته أو فعل دواعيها كاللمس والتقب بشهوة بالإضافة إلى تحريم صيد البر الوحشي والتعرض لشجر الحرم.

وبالنسبة للمرأة فإنه يحظر عليها تغطية وجهها بالنقاب أو لبس القفازين خلال فترة الإحرام.

وفيما يخص حكم تكرار المحظور الواحد فقد بينت الدار أنه إذا كرر المحرم فعلاً من جنس واحد كأن يتطيب أكثر من مرة أو يلبس عدة قطع مخيطة قبل أن يكفر عن المرة الأولى فإنه تجب عليه فدية واحدة فقط.

أما إذا قام المحرم بالتكفير عن المحظور الأول ثم عاد وكرر نفس الفعل مرة ثانية بعد الكفارة فإنه يجب عليه في هذه الحالة إخراج كفارة ثانية لاستقرار حكم الأول بالتكفير.

ويختلف الأمر تماماً عند ارتكاب عدة محظورات من أجناس مختلفة كأن يحلق شعره ويتطيب ويجامع زوجته بين التحللين في وقت واحد.

ففي حالة تعدد الأجناس تجب على المحرم فدية مستقلة لكل محظور ارتكبه لأنها أجناس مختلفة لا تتداخل أحكامها الفقهية.

كفارة الصيد في الحج

وخصصت الفتوى حكماً مستقلاً لصيد البر حيث أكد جمهور الفقهاء أن الكفارة فيه تتعدد بتعدد مرات الصيد بلا استثناء.

ويجب على المحرم كفارة لكل مرة يصطاد فيها حتى وإن لم يكن قد كفر عن المرات التي سبقتها بخلاف بقية المحظورات الأخرى.

وتكون الكفارة في هذه المحظورات على التخيير بين ثلاثة أمور استناداً لقوله تعالى في سورة البقرة بشأن الفدية من صيام أو صدقة أو نسك.

ويمكن للمحرم أن يختار بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين بواقع نصف صاع من البر لكل مسكين منهم.

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

