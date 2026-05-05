10شمعات تضيء بها حياتك .. عالم أزهري ينصح بها

استعرض الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”مجموعة من النصائح الإيمانية والتربوية تحت عنوان "عشر شمعات تضيء بها حياتك".

وأجاب الدكتور لاشين قائلاً إن هذه الوصايا تمثل منهجاً شاملاً لتحقيق الطمأنينة النفسية والروحية، حيث استعرض الشمعات العشر كالتالي:

الشمعة الأولى: تذكَّر أن ربَّك يغفر لمن يستغفر، ويتوب على من تاب، ويقبل من عاد.

الشمعة الثانية: ارحم الضعفاء تسعد، وأعطِ المحتاجين تُشافَى، ولا تحمل البغضاء تُعافَى.

الشمعة الثالثة: تفاءل فالله معك، والملائكة يستغفرون لك، والجنة تنتظرك.

الشمعة الرابعة: امسح دموعك بحسن الظن بربك، واطرد همومك بتذكُّر نعم الله عليك.

الشمعة الخامسة: لا تظن بأن الدنيا كَمُلت لأحدٍ، فليس على ظهر الأرض مَنْ حصل له كلُّ مطلوبٍ، وسلِم من أيِّ كدر.

الشمعة السادسة: كن كالنخلةِ عاليَ الهمَّة، بعيد عن الأذى، إذا رُمِيت بالحجارة ألقتْ رطبها.

الشمعة السابعة: هل سمعتَ أنَّ الحزنَ يُعيدُ ما فات، وأن الهمَّ يُصْلِح الخطأ، فلماذا الحزن والهم؟!.

الشمعة الثامنة: لا تنتظر المحن والفتنَ، بل انتظر الأمن والسلامَ والعافية إن شاء الله.

الشمعة التاسعة: أطفئ نار الحقد من صدرك بعفوٍ عام عن كلِّ من أساء لك من الناس.

الشمعة العاشرة: الغسلُ والوضوءُ والطيبُ والسواكُ والنظامُ أدويةٌ ناجحةٌ لكلِّ كدرٍ وضيق.

وأوضح عضو لجنة الفتوى أن هذه الرسائل تهدف إلى تعزيز الثبات النفسي ومواجهة تقلبات الحياة بحسن التوكل على الله.

وأضاف أن الالتزام بآداب الطهارة الظاهرة، من وضوء وطيب ونظام، ينعكس بشكل مباشر على طهارة الباطن، ويعد من أهم الأدوية الفعالة لمواجهة الضيق النفسي.