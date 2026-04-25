تقرير: حرب إيران تستنزف صواريخ أمريكا وتبدد مليارات الدولارات خلال 39 يوما
سيناء مركز اقتصادي عالمي.. رؤية 2030 تعيد رسم خريطة التنمية في أرض الفيروز
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء
أوسكار يرفع شعار التطوير.. جولة جديدة لرئيس لجنة الحكام في بورسعيد
رغم حصار ترامب.. عبور 5 سفن مرتبطة بموانئ إيرانية لمضيق هرمز
أستون فيلا يستهدف ضم مرموش من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي
تعرف على هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية
برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين
القومي للأورام يحذر المرضي من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟.. د. عطية لاشين يجيب

عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الأستاذ بجامعة الأزهر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول السائل: "سافرتُ يوم الجمعة إلى القاهرة وأدركنا الجمعة فيها وصليناها، وحينما قمت لأصلي بعدها العصر جمع تقديم معها اعترض بعض الأصدقاء قائلاً: لا يجوز، فهل ما قاله صحيح؟".


وأجاب د. لاشين قائلاً: إن ديننا هو دين السماحة والتيسير والتخفيف، وليس دين الشدة والتضييق، مستشهداً بقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".


وأضاف عضو لجنة الفتوى أن من مظاهر هذا التيسير مشروعية القصر والجمع للمسافر، فللمسافر أن يصلي الظهر والعصر في وقت أحدهما جمع تقديم أو تأخير، وكذلك المغرب والعشاء، وذلك وفقاً لما تواترت به الأخبار والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن الرخص الشرعية جاءت لرفع الحرج عن الإنسان ومراعاة لضعفه.
 

وأوضح د. لاشين بخصوص واقعة السؤال، أن الأحكام الخاصة بالقصر والجمع لا تختص بيوم بعينه دون غيره، فمن جاز له جمع العصر مع الظهر تقديماً في أي يوم من أيام الأسبوع، جاز له كذلك أن يجمع العصر مع الجمعة جمع تقديم بعد فراغه منها؛ لكون الجمعة بديلة عن الظهر، مشدداً على أن اعتراض الصديق في هذه الحالة ليس في محله ولا تسعفه النصوص أو الأدلة الشرعية.
واختتم العالم الأزهري فتواه بالتحذير من التسرع في إطلاق الأحكام الشرعية بغير علم، واصفاً الفتوى بأنها "شهادة" يجب أن تكون واضحة كوضوح الشمس، وإلا وجب الامتناع عن الإدلاء بها تجنباً للاجتراء على شرع الله رب العالمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

ترشيحاتنا

الفتاة والطفل المتوفيان

سقطت عليهما أجزاء من عقار تحت الإنشاء..القصة الكاملة لوفاة فتاة وطفل في الغربية

جثمان شاب بأرض خلاء بالزقازيق في ظروف غامضة|وشاهد عيان: نطالب بسرعة القبض على الجناة وأقصى العقوبات

العثور على جثة بأرض خلاء في الزقازيق

ابن ينهي حياة والدته والدته في سوهاج .. ما الذي حدث؟

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

الأجهزة

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية

مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد