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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة اليوم.. اعرف الأسباب وموعد العودة

المياه
المياه
قسم الخدمات

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع الخدمة مؤقتًا عن شارع النيل الأبيض بمنطقة المهندسين في الجيزة (في الاتجاه المؤدي إلى مستشفى مصطفى محمود)، وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة.

​وحسب البيان الصادر عن الشركة، سيبدأ الانقطاع من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، وحتى الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026.

انقطاع المياه - أرشيفية

​أسباب الانقطاع وخطة التطوير

​وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى القيام بأعمال صيانة وتطوير ضرورية بالمنطقة، تشمل: ​تنفيذ أعمال اللحامات على خطي مياه الشرب بأقطار 300 مم و150 مم بمنطقة ميت عقبة.

و​تأتي هذه الأعمال كجزء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب لرفع كفاءة الشبكة وتحسين ضغط المياه بشوارع المنطقة.

قطع المياه

​تنويه هام للمواطنين والمنشآت الحيوية

​وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات المتواجدة في النطاق المعلن عنه، ضرورة تدبير احتياجاتهم الكافية من المياه خلال فترة الانقطاع وحتى عودة الخدمة بانتظام.

​وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات محملة بمياه نقية صالحة للشرب للتحرك في المنطقة المتأثرة لسد حاجة المواطنين. وفي حال طلبها أو الاستفسار، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

زجاجات المياه البلاستيك

30 محضرًا ضد مستخدمى المياه بقنا

وكانت حررت إدارة المخالفات بالقطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، 30 محضرًا خلال الأسبوع الجاري، ضد المخالفين لاستخدام مياه الشرب في أغراض غير مخصصة لها، سواء في الزراعة أو رش الشوارع، بالإضافة إلى وصلات الخلسة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 جاء ذلك في إطار الحملات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لرصد وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على موارد الدولة.

وشملت الحملات تنفيذ أعمال حصر وقطع المياه عن عدد من المحلات التجارية والأبراج السكنية بمنطقتي عزبة صالح وعزبة حامد بمدينة قنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.

الانتهاء من إصلاح خط المياه الرئيسي الصادر من محطة الصدق بالكيلو 18 جنوب بورسعيد

كما توجهت لجان المخالفات إلى قرية العيايشة ومجلس قروي جراجوس بمركز قوص، لتحصيل المتأخرات والفواتير المستحقة، في إطار حرص الشركة على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية وضمان عدالة توزيع الخدمة.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، استمرار الحملات بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حق المواطنين أو تؤثر على استدامة الخدمة.

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