خلال أسبوع.. 30 محضرًا ضد مستخدمى المياه فى أغراض مخالفة بقنا

حررت إدارة المخالفات بالقطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، 30 محضرًا خلال الأسبوع الجاري، ضد المخالفين لاستخدام مياه الشرب في أغراض غير مخصصة لها، سواء في الزراعة أو رش الشوارع، بالإضافة إلى وصلات الخلسة لمياه الشرب والصرف الصحي.



جاء ذلك في إطار الحملات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لرصد وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على موارد الدولة.





وشملت الحملات تنفيذ أعمال حصر وقطع المياه عن عدد من المحلات التجارية والأبراج السكنية بمنطقتي عزبة صالح وعزبة حامد بمدينة قنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.

كما توجهت لجان المخالفات إلى قرية العيايشة ومجلس قروي جراجوس بمركز قوص، لتحصيل المتأخرات والفواتير المستحقة، في إطار حرص الشركة على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية وضمان عدالة توزيع الخدمة.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، استمرار الحملات بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حق المواطنين أو تؤثر على استدامة الخدمة.



