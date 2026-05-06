قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة
صحيفة إسرائيلية تكشف عن خوف جنود الاحتلال من مسيرات حزب الله
مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات
إنفجارات قوية تهز جزيرة قشم الإيرانية
سماع الشهود في محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
خدمة جديدة.. استعلم عن محضر سرقة الكهرباء وادفعه أو تظلم منه إلكترونيا
قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 6 مايو 2026
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. اليوم
رسميًا.. إعلان أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه للجمهور | بث مباشر
الخارجية: أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
رصد ظاهرة التكاثر الجماعي للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر في إنجاز علمي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يستضيف غدا فعاليات المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
إيمان طلعت

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، والذي تستضيفه جامعة الأزهر لأول مرة، غدًا الخميس الموافق 7 مايو ويستمر حتى 9 مايو 2026م.

مؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق أن المؤتمر يقام تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي»  وتحت مظلته المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والمحفل العلمي الدولي الثامن عشر  لمؤسسة «أريد» العلمية، وبمشاركات واسعة من دول مختلفة.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن محاور المؤتمر تهدف إلى وضع إطار عام نحو نموذج أكاديمي مستقبلي متكامل، ويشارك فيه العديد من الشخصيات الأكاديمية البارزة من داخل مصر وخارجها؛ منها: الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بجانب مشاركات واسعة من الجامعات المصرية والعربية، ورؤساء جامعات من المملكة الأردنية الهاشمية، و المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين، والعراق وليبيا، وغيرهم من مختلف دول العالم.

وبيّن مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي لجامعة الأزهر الدكتور ياسر حلمي، أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور؛ هي:

الأول: العلوم الإنسانية والتكنولوجية المتقدمة.

الثاني: التحول الرقمي في النشر والأبحاث العلمية.

الثالث: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقاطعة.

الرابع: نظم التقييم والتعلّم المستقبلية.

الخامس: الاقتصاد الإسلامي والابتكار الرقمي.

السادس: الإعلام الرقمي والتزيف العميق.

السابع: علوم الاستدامة والتطورات التكنولوجية.

ويعكس هذا المؤتمر عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة ويقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبالتعاون مع الدكتور محمود عبد العاطي، مؤسس معامل التأثير العربي.

رابط المؤتمر:

https://aif.naturalspublishing.net/conference/icaif2026/

شيخ الأزهر المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي مؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة محارب السرطان بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| قرار نهائي من الصحفيين في جنازة هاني شاكر.. فيروس هانتا ضعيف الانتشار بين البشر.. «مرحلة التتويج» بعد فوز الأهلي والزمالك وتعثر بيراميدز

إيران

مسئول سابق في البنتاجون: استمرار عمليات إيران ضد السفن ينذر بضربات قاسية على بنيتها التحتية

الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء

نقيب الأطباء : حرية الظهور الإعلامي مكفولة .. وضوابط مهنية تحكم المحتوى العلاجي

بالصور

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. وصفة سهلة زي المطاعم

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل

حيل تساعدك على النوم سريعًا.. طرق بسيطة لعلاج الأرق بدون أدوية

كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟

يُعزّز الرغبة الجنسية .. دراسة تكشف تأثير تنظيف المنزل وغسيل الأطباق على الرجال

تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية

كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد