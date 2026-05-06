الأزهر يستضيف غدا فعاليات المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، والذي تستضيفه جامعة الأزهر لأول مرة، غدًا الخميس الموافق 7 مايو ويستمر حتى 9 مايو 2026م.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق أن المؤتمر يقام تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي» وتحت مظلته المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والمحفل العلمي الدولي الثامن عشر لمؤسسة «أريد» العلمية، وبمشاركات واسعة من دول مختلفة.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن محاور المؤتمر تهدف إلى وضع إطار عام نحو نموذج أكاديمي مستقبلي متكامل، ويشارك فيه العديد من الشخصيات الأكاديمية البارزة من داخل مصر وخارجها؛ منها: الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بجانب مشاركات واسعة من الجامعات المصرية والعربية، ورؤساء جامعات من المملكة الأردنية الهاشمية، و المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين، والعراق وليبيا، وغيرهم من مختلف دول العالم.

وبيّن مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي لجامعة الأزهر الدكتور ياسر حلمي، أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور؛ هي:

الأول: العلوم الإنسانية والتكنولوجية المتقدمة.

الثاني: التحول الرقمي في النشر والأبحاث العلمية.

الثالث: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقاطعة.

الرابع: نظم التقييم والتعلّم المستقبلية.

الخامس: الاقتصاد الإسلامي والابتكار الرقمي.

السادس: الإعلام الرقمي والتزيف العميق.

السابع: علوم الاستدامة والتطورات التكنولوجية.

ويعكس هذا المؤتمر عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة ويقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبالتعاون مع الدكتور محمود عبد العاطي، مؤسس معامل التأثير العربي.

رابط المؤتمر:

https://aif.naturalspublishing.net/conference/icaif2026/