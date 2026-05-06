محافظ سوهاج: منع الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية حتى انتهاء الموجة 29 لإزالة التعديات

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وموقف الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشدد على منع الاجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية حتى انتهاء أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات، مؤكدا على متابعته الميدانية لحملات الإزالة خلال المرحلة القادمة، للتأكد من تنفيذ الإزالات وفقا للقانون وبكل حسم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة ٥٢٧٦٦ طلب، ووصلت نسبة إجمالي تنفيذ أعمال البت ٩٠.٥٨٪، كما وصلت نسبة ما تم تنفيذه وتسليمه للمواطنين ٩١.٠٥٪.

وأكد المحافظ على سرعة إنهاء لجان البت على طلبات التصالح، وعرض تقرير يومي بما تم في هذا الملف، مشددا على محاسبة أي مقصر في هذا الملف.

كما تم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أوضح مسئولي الزراعة والأملاك أنه تم منع التعدي على عدد 34 حالة بنطاق المحافظة، فيما ناقش الاجتماع آلية التنفيذ بملف التقنين، وأكد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتكثيف حملات الإزالة لكافة التعديات الموجودة بنطاق المحافظة لردع المخالفين، ومحاسبة المقصرين.

وتناول المجلس عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات لاستكمال المشروعات الجارية.

وكذلك ناقش المجلس موقف تجهيز قطع الأراضي المناسبة للمرحلة الثانية من المبادرة، لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركزي أخميم وطهطا.

وكذلك عمل التنسيق اللازم مع أهالي القرى التي لا يوجد بها أراضي أملاك دولة لتوفير الأراضي المناسبة من خلال المشاركة المجتمعية، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية وإزالة أي عقبات أو مشكلات والحل الفوري لها.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإعداد تقرير تفصيلي عن كافة الإعلانات بشوارع الوحدات المحلية المختلفة، كونها أحد مصادر الدخل بالنسبة للمحافظة، وعرضه خلال المجلس التنفيذي القادم.