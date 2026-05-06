محافظات

رئيس جامعة سوهاج يؤكد أمام "حقوق الإنسان" بالنواب أهمية صناعة جيل واع بحقوقه

سوهاج _ أنغام الجنايني

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بمشاركة رؤساء عدد من الجامعات الحكومية، لمناقشة سبل تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد "النعماني" أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود بين المؤسسات التعليمية والتشريعية، من أجل خلق بيئة جامعية داعمة ومحفزة تحترم الحقوق والحريات، وتُعزز من روح الانتماء والمسؤولية لدى الشباب.

واضاف ان جامعة سوهاج مستمرة  في تبني المبادرات والبرامج التي تدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وبالمجتمع الجامعي وخارجه.

وأضاف النعماني ان اللقاء تناول عددا من  المحاور ، شملت استعراض الخطط والسياسات الجامعية لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في العملية التعليمية، ومناقشة تطوير المناهج الدراسية بهدف تضمين هذه المفاهيم في مختلف التخصصات الدراسية.

وذلك إلى جانب جهود بناء قدرات أعضاء هيئات التدريس، وتفعيل وتطوير عمل الأنشطة الطلابية المعنية بنشر الوعي الحقوقي.

واضاف انه تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة جامعية داعمة تحترم حقوق الإنسان، وتعزز مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، فضلًا عن أهمية إنشاء وحدات أو مراكز متخصصة داخل الجامعات لهذا الملف، وتوفير آليات فعالة لتلقي شكاوى الطلاب.

‎وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والجامعات المصرية، والعمل على تنفيذ خطط عملية تسهم في تحويل الجامعات إلى منصات فاعلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، بما يدعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وقد شارك في الاجتماع عدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات، وهم: الدكتور محمد سامي عبد الصادق – رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم – رئيس جامعة الإسكندرية.

والدكتور حسان حمدي النعماني – رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عكاوي – رئيس جامعة جنوب الوادي (قنا)، الدكتور شريف خاطر – رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل – رئيس جامعة العاصمة، الدكتور ناصر خميس الجيزاوي – رئيس جامعة بنها، الدكتورة غادة فاروق – نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هلال عبد الفتاح عفيفي – نائب رئيس جامعة الزقازيق. كما شهد اللقاء حضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد.

وذلك إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ولجنة حقوق الإنسان ، من بينهم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة والسفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، والنائبات ماريانا عبد الشهيد، روان النحاس، نفين إسكندر، منى قشطة، الدكتورة صباح صابر ، الدكتورة ريهام فاروق، والنائب أنور بهادر.

