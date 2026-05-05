محافظ سوهاج يصدر قرارين بإنهاء تكليف رئيسي مركزي البلينا وطما

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 193 لسنة 2026، بإنهاء تكليف يسري عبد الحفيظ عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، مع ندبه للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف أقدم نائب بالوحدة في الدرجة الوظيفية بتسيير العمل بها لحين صدور قرارات أخرى.

كما أصدر قرارا برقم 194 لسنة 2026، بإنهاء تكليف أحمد حسن أحمد عرابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، مع ندبه للعمل بديوان عام المحافظة.

وتكليف أقدم نائب بالوحدة في الدرجة الوظيفية بتسيير العمل بها لحين صدور قرارات أخرى .

كما نصت المادة الثانية من القرارين، على قيام السيد اللواء أ.ح سكرتير عام المحافظة، بمتابعة أعمال الوحدتين المحليتين، خاصة فيما يتعلق بملفات التقنين، التصالح، موجات الإزالة، مع رفع تقارير دورية إلى السيد المحافظ بشأن معدلات الأداء، وأية معوقات أو أوجه تقصير لاتخاذ اللازم حيالها.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص محافظة سوهاج على تعزيز كفاءة الأداء بالجهاز التنفيذي، وتحقيق الانضباط، وتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح والتقنين، والتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة.