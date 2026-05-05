رئيس جامعة سوهاج: 35 قسمًا بكلية الطب تقدم خدمات جديدة ودقيقة للمرضى

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هناك 35 قسمًا بكلية الطب بينهم 11 قسم أكاديمي والباقي أقسام تقدم خدمات طبية للمرضى وتعالجهم في التخصصات المختلفة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن كل قسم به تخصصات دقيقة يقدم خدماته للمرضى مجانًا.



وأكد أن وحدة السمعيات والتخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة من الوحدتين المتمزين في مستشفيات جامعة سوهاج والصعيد وعمرهما 35 عامًا عمومًا حيث قسم به أجهزة حديثة.



وأوضح أن قسم الرمد به تخصصات دقيقة وجديدة تخدم المرضى بالمجان مثل انفصال شبكي ووحدة التشخيص لأمراض العيون خصوصا للأطفال بتكلفة 50 مليون جنيه.

