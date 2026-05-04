74 فدانًا | طفرة متميزة في إنتاجية القمح بـ مزارع جامعة سوهاج .. صور

تواصل مزارع جامعة سوهاج حصادها السنوي لمحصول القمح، والذى يشهد هذا العام طفرة إنتاجية متميزة تصل لحوالي 47 فدان تمتد مساحتها بمزرعتي الجامعة بمدينتي الكوامل والكوثر، حيث شارك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، المزارعين في أعمال حصاد ودرس القمح.

كما شاركهم في تناول وجبة الإفطار فى أجواء ودية تغمرها مشاعر الأخوة والمحبة المتبادلة بين رئيس الجامعة والمزارعين.

واكد النعماني، علي حرصه بالتواجد الميداني وسط العاملين والمزارعين بمزارع الجامعة، مؤكدًا أنه شارك الأسبوع الماضي في أعمال حصاد محصول القمح بمزرعة الكوامل على مساحة 20 فدانًا، و يواصل اليوم مشاركته في موسم الحصاد بالمزرعة الثانية بالكوثر على مساحة 27 فدانًا.

واعرب عن سعادته الكبيرة بما تحقق من إنتاجية متميزة تعكس الجهد المبذول طوال الموسم وهذا النجاح يعكس تطبيق أساليب زراعية حديثة وجهودًا متواصلة لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى جودة.

بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية.

وقد أعرب النعماني، عن خالص شكره وتقديره لجميع المسؤلين والقائمين على العمل بمزارع الجامعة، على ما يبذلوه من جهود مكثفة، مؤكداً على أن موسم القمح هذا العام يشهد طفرة إنتاجية متميزة، أثمرت عن حصاد كميات وفيرة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وقال الدكتور خلف همام عميد الكلية، أن محصول القمح بمزرعة الكوثر يمتد على مساحة 27 فدان من صنف (سدس 12)، كما تضم المزرعة محصول البرسيم والدراوه على مساحة 25 فدان.

بالإضافة إلى زراعة 5 فدان من الشعير، مشيراً إلى أنه في لفته إنسانية جميلة، حرص رئيس الجامعة على تناول طعام الإفطار مع المزارعين ومسئولي المزرعة، في أجواء مليئة بالود والمحبة.

في تجمع أسري وسط الطبيعة الخضراء، ليقدم لهم الشكر على مجهوداتهم المتواصلة طوال العام، وللاستماع إلى اقتراحاتهم لتطوير المزرعة، والوقوف على بعض المشكلات التي تعوق سير العمل.

واضاف أنه شارك في فعاليات موسم الحصاد كلا من الدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عرابي المدير التنفيذي لمركز التجارب والبحوث الزراعية، والدكتور محمد حلمي المشرف العلمي لمزرعة المحاصيل، وصلاح رفاعي أمين الكلية.