جامعة سوهاج تطلق المؤتمر الطلابي الثاني بكلية الآداب لمناقشة التحديات المعاصرة

افتتحت كلية الآداب بجامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني، الذى عقد بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، تحت عنوان “دور طلاب الكلية فى مواجهة التحديات المعاصرة”.

وذلك بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، والدكتور محمد مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقد أثنى الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على ماتضمنه المؤتمر من فعاليات متميزة وأبحاث علمية دسمة، تعكس مدى وعي الطلاب ودورهم الفعال والإيجابي في إحداث التغيير لمواكبة متطلبات العصر الحديث.

واكد على أن طلاب الجامعات هم الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات المعاصرة، ويمثلون طلائع الفكر والقوة البشرية المؤهلة لقيادة التنمية، ويرتكز دورهم على الابتكار والبحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

واشار إلى المؤتمر يزخر بعدد كبير من الأبحاث العلمية الطلابية، التي تمثل مبادرات شبابية مبتكرة، ومشروعات تطبيقية ناجحة تساهم بشكل فعال في خدمة ونهضة الوطن.

وقال الدكتور حسين طه، أن الجامعة تحرص على دعم ورعاية المؤتمرات الطلابية بمختلف الكليات، كما تسعي إلى استغلال طاقات الشباب وتمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب على التفكير والإبداع، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف اهتماماتهم وتطويرها، عن طريق استحداث برامج تعليمية جديدة.

وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية تلبي ميولهم واحتياجاتهم وتساعدهم على تنمية شخصياتهم، ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم البحثية والابتكارية.

وقدم الشكر لكل اللجان المنظمة للمؤتمر، وللطلاب الذين شاركوا في إعداد الأبحاث العلمية، وجميع القائمين على تنفيذ ونجاح الفعاليات.

وأوضح الدكتور محمد توفيق، أن الكلية تحرص على تنظيم فعاليات المؤتمر الطلابي كونه خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكاديمي نابض بالحيوية، يشجع على الابتكار والإبداع، موضحاً أن الطلاب ابدعوا في ما قدموه من أبحاث علمية قيمة تقدم حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات التي يواجهها المجتمع.

وبلغ عدد الأبحاث المقدمة من الطلاب 84 بحثا علميا شارك فيها 127 طالب وطالبة، إلى جانب تقديم ترجمة لكتاب "أبطال أثرت في الحياة العسكرية" للواء هشام الحلبي للغة الانجليزية، لطلاب الفرقة الرابعة قسم اللغة الانجليزية.

بالإضافة إلى عدد من الأبحاث الأدبية واللغوية، مضيفاً أنه تم عرض الأبحاث على لجنة التحكيم لاختيار الأفضل منها، وتكريم القائمين عليها، بالإضافة إلى نشر تلك الأبحاث المتميزة فى المجلة العلمية الخاصة بالكلية.

وأشار الدكتور محمد مراد، الى أن الأبحاث الطلابية تميزت بالتنوع وتسليط الضوء على عدد من المشكلات الحيوية بالمجتع، حيث تضمنت موضوعات عن أزمة الطاقة وتقديم مقترح بحثي لتركيب أنظمة خلايا شمسية فوق اسطح مباني الكليات.

ومشروع بحثي عن المثلث الذهبي في صعيد مصر، إلى جانب طرح بحث عن النمذجة الجيو مكانية والتنبؤ المستقبلي لانتشار مرض الفشل الكلوي بمحافظة سوهاج، وبحث أخر عن الادمان وتعاطي المخدرات وزيادة نسبة العنف المجتمعي.

وشملت الأبحاث أيضاً تقديم بحث بعنوان التخطيط المكاني لإدارة سيول الأودية الجافة في وادي المطاهير شرق محافظة سوهاج، وبحث كذلك عن تقييم جودة الحياة الحضرية في مدينة سوهاج الجديدة.

واضاف أنه كان من نصيب أصحاب الهمم مجموعة من المشاريع البحثية المقدمة من طلاب برنامج الفئات الخاصة والتي كان منها مشروع النظارة الناطقة لذوي الاعاقة البصرية، ومشروع حقيبة التكامل الحسي، إضافة إلى أبحاث تنتمي إلي مجالات التكنولوجيا والرقمنه والذكاء الاصطناعي ودورها في التحصيل الدراسي.