قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
18 كيانًا جديدًا .. بريطانيا توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا
أبو العينين: مصر تمتلك فرصة حقيقية لطرح نفسها كمركز تنافسي جاذب للاستثمارات
وزير الزراعة: الشراكة المصرية–الهولندية نموذج للتكامل الزراعي القائم على الابتكار ونقل المعرفة
ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج
الأزهر: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويهاجمهم
الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا
أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة
بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي
أبوالعينين: مصر نجحت رغم التحديات الدولية في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية
استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تطلق المؤتمر الطلابي الثاني بكلية الآداب لمناقشة التحديات المعاصرة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتحت كلية الآداب بجامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني، الذى عقد بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، تحت عنوان “دور طلاب الكلية فى مواجهة التحديات المعاصرة”.

وذلك بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، والدكتور محمد مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

جامعة سوهاج

وقد أثنى الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على ماتضمنه المؤتمر من فعاليات متميزة وأبحاث علمية دسمة، تعكس مدى وعي الطلاب ودورهم الفعال والإيجابي في إحداث التغيير لمواكبة متطلبات العصر الحديث.

واكد على أن طلاب الجامعات هم الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات المعاصرة، ويمثلون طلائع الفكر والقوة البشرية المؤهلة لقيادة التنمية، ويرتكز دورهم على الابتكار والبحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

واشار إلى المؤتمر يزخر بعدد كبير من الأبحاث العلمية الطلابية، التي تمثل مبادرات شبابية مبتكرة، ومشروعات تطبيقية ناجحة تساهم بشكل فعال في خدمة ونهضة الوطن.

وقال الدكتور حسين طه، أن الجامعة تحرص على دعم ورعاية المؤتمرات الطلابية بمختلف الكليات، كما تسعي إلى استغلال طاقات الشباب وتمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب على التفكير والإبداع، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف اهتماماتهم وتطويرها، عن طريق استحداث برامج تعليمية جديدة.

وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية تلبي ميولهم واحتياجاتهم وتساعدهم على تنمية شخصياتهم، ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم البحثية والابتكارية.

وقدم الشكر لكل اللجان المنظمة للمؤتمر، وللطلاب الذين شاركوا في إعداد الأبحاث العلمية، وجميع القائمين على تنفيذ ونجاح الفعاليات.

وأوضح الدكتور محمد توفيق، أن الكلية تحرص على تنظيم فعاليات المؤتمر الطلابي كونه خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكاديمي نابض بالحيوية، يشجع على الابتكار والإبداع، موضحاً أن الطلاب ابدعوا في ما قدموه من أبحاث علمية قيمة تقدم حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات التي يواجهها المجتمع.

وبلغ عدد الأبحاث المقدمة من الطلاب 84 بحثا علميا شارك فيها 127 طالب وطالبة، إلى جانب تقديم ترجمة لكتاب "أبطال أثرت في الحياة العسكرية" للواء هشام الحلبي للغة الانجليزية، لطلاب الفرقة الرابعة قسم اللغة الانجليزية.

بالإضافة إلى عدد من الأبحاث الأدبية واللغوية، مضيفاً أنه تم عرض الأبحاث على لجنة التحكيم لاختيار الأفضل منها، وتكريم القائمين عليها، بالإضافة إلى نشر تلك الأبحاث المتميزة فى المجلة العلمية الخاصة بالكلية.

وأشار الدكتور محمد مراد، الى أن الأبحاث الطلابية تميزت بالتنوع وتسليط الضوء على عدد من المشكلات الحيوية بالمجتع، حيث تضمنت موضوعات عن أزمة الطاقة وتقديم مقترح بحثي لتركيب أنظمة خلايا شمسية فوق اسطح مباني الكليات.

ومشروع بحثي عن المثلث الذهبي في صعيد مصر، إلى جانب طرح بحث عن النمذجة الجيو مكانية والتنبؤ المستقبلي لانتشار مرض الفشل الكلوي بمحافظة سوهاج، وبحث أخر عن الادمان وتعاطي المخدرات وزيادة نسبة العنف المجتمعي.

وشملت الأبحاث أيضاً تقديم بحث بعنوان التخطيط المكاني لإدارة سيول الأودية الجافة في وادي المطاهير شرق محافظة سوهاج، وبحث كذلك عن تقييم جودة الحياة الحضرية في مدينة سوهاج الجديدة.

واضاف أنه كان من نصيب أصحاب الهمم مجموعة من المشاريع البحثية المقدمة من طلاب برنامج الفئات الخاصة والتي كان منها مشروع النظارة الناطقة لذوي الاعاقة البصرية، ومشروع حقيبة التكامل الحسي، إضافة إلى أبحاث تنتمي إلي مجالات التكنولوجيا والرقمنه والذكاء الاصطناعي ودورها في التحصيل الدراسي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

منتخب مصر

فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

إنبي

إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

الزمالك

لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

الحمام

كارثة صغيرة في الحمام.. جفاف السيفون يحول بيتك لمصدر روائح كريهة

التوت

أيهما أفضل التوت الأبيض أم الأحمر ؟.. تعرف على الفرق والفوائد

علاج الكوليسترول

ابتعد عن الكحول.. نظام غذائي لعلاج الكوليسترول الضار

بالصور

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
الميزانية

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد