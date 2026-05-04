منشور فيسبوك أسقطه.. حبس “حرامي الدراجات” بعد فضيحة السرقة في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بسرقة دراجة هوائية من أمام إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في كشف ملابسات واقعة سرقة دراجة هوائية.

بعد تداول صور توثق لحظة ارتكاب الجريمة أمام صيدلية بدائرة القسم في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد برصد منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن واقعة سرقة دراجة هوائية بدائرة القسم.

وبالفحص، تبين عدم تحرير محضر رسمي بالواقعة في حينه، وتم تحديد هوية صاحب المنشور، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 أبريل الماضي، ترك دراجته أمام إحدى الصيدليات، وعند عودته اكتشف اختفاءها، فقام بنشر صور الواقعة عبر الإنترنت أملًا في التوصل إلى الجاني.

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث القسم عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عامل، له معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، واستغل انشغال المجني عليه وقام بسرقة الدراجة بأسلوب “المغافلة”.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن مكان الدراجة المستولى عليها، وتم ضبطها تمهيدًا لإعادتها لمالكها.

وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.