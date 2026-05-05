براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج

شهدت قرية جزيرة الخزندارية شرق دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مؤلمة هزت مشاعر الأهالي، بعدما لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامًا ونصف مصرعها غرقًا داخل ترعة مجاورة لأحد الحقول.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول الطفلة «روفيدا أ.إ»، 1.5 سنة، إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة، إثر تعرضها لحالة غرق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفلة كانت متواجدة بالقرب من منزل أسرتها، حيث غافلت أعين ذويها وتوجهت إلى محيط أحد الحقول الزراعية المجاورة، قبل أن تسقط داخل ترعة تمر بجوار الأرض، لتبتلعها المياه في لحظات.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة لا تحمل شبهة جنائية، وأن الحادث وقع نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، خاصة مع صغر سن الطفلة وعدم قدرتها على إدراك المخاطر المحيطة بها.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين خيمت عليهم الصدمة لفقدان طفلة في عمر الزهور بتلك الطريقة المأساوية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.