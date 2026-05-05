الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل أعلى وحدة سكنية في سوهاج.. ومدير الأمن يتدخل

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على نيران حريق هائل نشب بأحد الوحدات السكنية بشارع الجمهورية، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على النيران قبل امتدادها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق ضخم بأحد الأبراج السكنية بنطاق المدينة.

وعلى الفور، وجه مدير الأمن بالدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، كما انتقلت كافة قيادات المديرية إلى مكان الحريق، حيث تم التعامل مع الموقف تحت إشراف ميداني مباشر من مدير الأمن، الذي تواجد بنفسه لمتابعة جهود السيطرة على الحريق.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، مع العمل على تسهيل وتغيير حركة المرور بشارع الجمهورية، وإبعاد المواطنين عن موقع النيران، حفاظًا على سلامتهم ومنع التكدسات، بالتزامن مع جهود مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب أعلى سطح أحد المنازل السكنية، حيث امتدت النيران إلى بعض المحتويات، من بينها كميات من البوص وعشش دواجن، ما ساهم في تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحريق عن بعض التلفيات المادية المحدودة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.