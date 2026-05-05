قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان
وزير الحرب الأمريكي: ترامب قد يأمر بعودة الحرب
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت
تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران
النواب يوافق نهائيًا على حساب ختامي موازنة 2024 - 2025
ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز
"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة
لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص
من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام
وزير الحرب الأمريكي: عمليات منفصلة لحماية الملاحة في هرمز دون دخول المجال الإيراني
لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من المطبخ إلى المعمل.. طلاب تربية نوعية سوهاج يحولون الأعشاب والخضر لمنتجات آمنة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في أجواء مليئة بالإبداع والحيوية، نظمت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج معرضًا فنيًا وبحثيًا مميزًا، كشف عن قدرات طلابية واعدة في توظيف الموارد الطبيعية، خاصة الأعشاب والخضر، لإنتاج منتجات غذائية وتجميلية آمنة، إلى جانب عروض بحثية لاقت إشادة واسعة.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، يرافقه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية، والدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا هيكل منسق المعرض.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص على دعم هذه النماذج المتميزة من الطلاب، وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن ما شاهده من مشروعات يؤكد امتلاك شباب الجامعة أفكارًا خلاقة قادرة على إحداث تأثير حقيقي في المجتمع، خاصة في مجالات الغذاء الصحي والاستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران أن المعرض جاء على هامش المؤتمر الطلابي الأول للكلية، وضم مشاركات متنوعة، حيث قدم قسم اللغة الفنية 8 بوسترات لمشروعات بحثية ولوحات فنية تعكس مدارس واتجاهات فنية مختلفة من خلال رؤى نقدية متميزة.

كما استعرض قسم الاقتصاد المنزلي حصاد 30 مشروعًا بحثيًا ضمن مبادرة “سفيرات الغذاء الصحي”، تم نشرها في الجزء الثالث من موسوعة متخصصة.

وذلك إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني بعنوان “حاسبة سفراء وسفيرات الغذاء الصحي”، يتيح حساب السعرات الحرارية وإعداد برامج غذائية بسهولة.

ولفت المعرض الأنظار إلى كرنفال منتجات غذائية وتجميلية تم تصنيعها بالكامل باستخدام ألوان طبيعية مستخلصة من التوابل والأعشاب والخضر والفاكهة، فضلًا عن إعادة تدوير القشور، في نموذج يجمع بين الابتكار والاستدامة والجدوى الاقتصادية.

ويعكس هذا الحدث توجه الجامعة نحو ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، ودعم أفكار شبابية قادرة على تحويل الموارد البسيطة إلى مشروعات ذات قيمة حقيقية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين العدوان الإيراني على الإمارات

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الإمارات

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن : تذليل عقبات تلبية مطالب المواطنين في دوائر نوابهم بالبرلمان

بالصور

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد