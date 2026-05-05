من المطبخ إلى المعمل.. طلاب تربية نوعية سوهاج يحولون الأعشاب والخضر لمنتجات آمنة

في أجواء مليئة بالإبداع والحيوية، نظمت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج معرضًا فنيًا وبحثيًا مميزًا، كشف عن قدرات طلابية واعدة في توظيف الموارد الطبيعية، خاصة الأعشاب والخضر، لإنتاج منتجات غذائية وتجميلية آمنة، إلى جانب عروض بحثية لاقت إشادة واسعة.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، يرافقه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية، والدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا هيكل منسق المعرض.

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص على دعم هذه النماذج المتميزة من الطلاب، وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن ما شاهده من مشروعات يؤكد امتلاك شباب الجامعة أفكارًا خلاقة قادرة على إحداث تأثير حقيقي في المجتمع، خاصة في مجالات الغذاء الصحي والاستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران أن المعرض جاء على هامش المؤتمر الطلابي الأول للكلية، وضم مشاركات متنوعة، حيث قدم قسم اللغة الفنية 8 بوسترات لمشروعات بحثية ولوحات فنية تعكس مدارس واتجاهات فنية مختلفة من خلال رؤى نقدية متميزة.

كما استعرض قسم الاقتصاد المنزلي حصاد 30 مشروعًا بحثيًا ضمن مبادرة “سفيرات الغذاء الصحي”، تم نشرها في الجزء الثالث من موسوعة متخصصة.

وذلك إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني بعنوان “حاسبة سفراء وسفيرات الغذاء الصحي”، يتيح حساب السعرات الحرارية وإعداد برامج غذائية بسهولة.

ولفت المعرض الأنظار إلى كرنفال منتجات غذائية وتجميلية تم تصنيعها بالكامل باستخدام ألوان طبيعية مستخلصة من التوابل والأعشاب والخضر والفاكهة، فضلًا عن إعادة تدوير القشور، في نموذج يجمع بين الابتكار والاستدامة والجدوى الاقتصادية.

ويعكس هذا الحدث توجه الجامعة نحو ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، ودعم أفكار شبابية قادرة على تحويل الموارد البسيطة إلى مشروعات ذات قيمة حقيقية.