قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
7 حالات لإنهاء الخطوبة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين| تعرف عليها
نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
مصر وقطر تكثفان التنسيق لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي
علامات الحزن تسيطر على نجل هاني شاكر في جنازته
شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور النجامعة سوهاج تفتح آفاق قانونية جديدة لطلاب الحقوق

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت جامعة سوهاج ندوة تثقيفية  عن  "أهم الاتجاهات الحديثة لقضاء المحكمة الدستورية العليا " لطلاب كلية الحقوق  والتي حاضر بها والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وبحضور الدكتور حسين طه عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عثمان محمد عبد القادر، عميد كلية الحقوق،  وعدد من عمداء الكليات، والقيادات القضائية والجامعية.

وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

جامعة سوهاج

وقدم الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للمستشار الدكتور محمد عماد النجار، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، على تلبية الدعوة وتشريفه للجامعة.

واكد أن حضوره يمثل إضافة علمية وقانونية كبيرة لطلاب كلية الحقوق، معربا عن اعتزازه باستضافة هذه القامات القضائية الرفيعة، التي تُثري عقول الطلاب وتنقل لهم خبرات واقعية من قلب العمل القضائي.

واشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعميق الفهم القانوني وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

ولفت الدكتور حسين طه عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  حرص الجامعة علي تنظيم  هذه الفعاليات العلمية المتميزة، وما يمثله ذلك من دعم حقيقي للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والوعي القانوني لدى الطلاب وإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وألقى الدكتور عثمان محمد عبد القادر، عميد كلية الحقوق، كلمة رحب فيها بالمستشار  الدكتور محمد عماد النجار، معربًا عن خالص شكره وتقديره  الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، لحرصه الدائم على استضافة القامات القضائية والعلمية البارزة.

كما اشار إلى أن مثل هذه الندوات تمثل فرصة حقيقية لطلاب الكلية للاطلاع على أحدث الاتجاهات في قضاء المحكمة الدستورية العليا، والاستفادة من خبرات القامات القضائية البارزة.

واستعرض المستشار  الدكتور محمد عماد النجار،  محاضرة تناول خلالها أهم الاتجاهات الحديثة في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مستعرضًا نشأة القضاء الدستوري وتطوره، واختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، ومنازعات تنفيذ الأحكام.، كما تطرق سيادته إلى عدد من التطبيقات العملية المهمة، من بينها قضايا حماية  الملكية الخاصة.

وقضايا الإيجارات وامتداد العقود للأشخاص الاعتبارية، والحكم الصادر بعدم دستورية تثبيت اجرة الاماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية وكيف وزانت المحكمة بين عدم  دستورية النص واستقرار المراكز القانونية.

واكد أهمية ضمان حق التقاضي ودور القضاء الدستوري في دعم الاستقرار القانوني وترسيخ مبادئ العدالة، وأبرز التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في ظل المتغيرات المعاصرة.

واختتمت فعاليات الندوة بفتح باب النقاش والاستفسارات، في أجواء علمية متميزة اتسمت بالتفاعل الإيجابي من الحضور، الذين أشادوا بعمق الطرح وجودة المحتوى القانوني للمحاضرة، وما تضمنته من رؤى مهمة تعكس خبرة قضائية رفيعة وإسهامًا علميًا بارزًا في مجال القضاء الدستوري.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

اسطبل إبل وتصنيع تمور.. مشروعات للاستثمار الزراعي المتكاملة بالخارجة

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: تقديم الدعم وتذليل العقبات لصيانة قصر ثقافة شبين الكوم

جانب من الندوه

ترشيد الاستهلاك سلوك ديني ومسئولية مشتركة.. ندوه بمجمع إعلام الوادي الجديد

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد