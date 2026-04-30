الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية

عبد الفتاح تركي

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية.. مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 2026، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة الموعد الرسمي لوقفة عرفات وأول أيام العيد، إلى جانب عدد أيام الإجازة المقررة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لقضاء هذه المناسبة الدينية التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المسلمين. ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع إعلان الحسابات الفلكية التي تحدد بشكل مبدئي توقيتات شهر ذي الحجة وأيام العيد.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر

تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

وبناءً على هذه التقديرات، فإن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتعد هذه التواريخ فلكية مبدئية، حيث يتم التأكيد النهائي وفقًا للرؤية الشرعية للهلال.

بحسب ما أعلنه المعهد، فإن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هجريًا، الموافق 16 مايو 2026. وأوضح التقرير أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في مختلف المدن العربية والإسلامية، وهو ما يفسر اعتبار اليوم التالي مكملًا لشهر ذي القعدة.

كما أشار المعهد إلى أن القمر في طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية بفارق زمني يصل إلى 13 دقيقة في مكة المكرمة، و7 دقائق في القاهرة، بينما تتراوح مدة غروبه في باقي محافظات مصر بين 5 و12 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتباين مدة الغروب بين دقيقة واحدة و35 دقيقة، وهو ما يعكس اختلافات طفيفة في توقيتات الرؤية بين الدول.

وبناءً على هذه المعطيات، فإن يوم الأحد 17 مايو 2026 يكون المتمم لشهر ذي القعدة، لتبدأ رسميًا أيام شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، وهو ما يحدد الإطار الزمني لمناسك الحج وأيام عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقًا للأجندة الرسمية المتوقعة للإجازات، تبدأ عطلة عيد الأضحى في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، والذي يوافق وقفة عرفات، وتستمر الإجازة لمدة خمسة أيام متتالية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات. وتشمل هذه الإجازة الأيام الآتية:

  • الثلاثاء 26 مايو 2026 إجازة وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى
  • الخميس 28 مايو 2026 ثاني أيام العيد
  • الجمعة 29 مايو 2026 ثالث أيام العيد
  • السبت 30 مايو 2026 رابع أيام العيد

وتُعد هذه الإجازة من أطول العطلات الرسمية خلال العام، حيث تمنح المواطنين فرصة للاحتفال بالعيد وقضاء الوقت مع الأسرة، إلى جانب أداء الشعائر الدينية المرتبطة بهذه المناسبة.

أهمية عيد الأضحى والاستعدادات المبكرة

يمثل عيد الأضحى أحد أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، حيث يرتبط بموسم الحج ووقفة عرفات التي تُعد من أعظم أيام العام. ومع اقتراب هذه المناسبة، يبدأ المواطنون في التخطيط المبكر سواء للسفر أو لشراء الأضاحي أو ترتيب الإجازات، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات البحث حول الموعد الرسمي وعدد أيام العطلة.

كما تهتم الجهات الحكومية والخاصة بتنظيم جداول العمل والإجازات بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للعاملين للاستفادة من الإجازة بشكل كامل.

