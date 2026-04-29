الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا بهذا الموعد.. وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026 فلكيا

وقفة عرفات
وقفة عرفات
خالد يوسف

يتزايد البحث بشكل لافت عن موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى المبارك، تزامنًا مع اقتراب موسم الحج، حيث يحرص المسلمون في مصر والعالم العربي على معرفة التوقيتات الرسمية لهذه المناسبة الدينية العظيمة والاستعداد لها مبكرًا.

موعد وقفة عرفات 2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن وقفة عرفات لعام 2026 ستوافق يوم الثلاثاء 26 مايو، وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

ويحظى يوم عرفة بمكانة خاصة، إذ يستحب صيامه لغير الحجاج لما له من فضل عظيم، حيث يكفر ذنوب عامين، ويعد من أعظم أيام السنة للدعاء والتقرب إلى الله.

أول أيام عيد الأضحى 2026

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المنتظر أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026، على أن تستمر أيام العيد حتى يوم السبت، بإجمالي 4 أيام احتفال.


 

هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ

توضح الحسابات أن هلال شهر ذو الحجة سيولد يوم السبت 16 مايو 2026 في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو يوم الرؤية، إلا أن الهلال لن يكون مرئيًا عند غروب الشمس في أغلب الدول العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل الشمس في مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 7 دقائق، بينما تتراوح مدة غروبه في باقي الدول بين دقيقة و35 دقيقة، ما يشير إلى أن الأحد 17 مايو سيكون المتمم لشهر ذي القعدة، وأن الاثنين 18 مايو هو غرة شهر ذو الحجة فلكيًا.

هل تتغير المواعيد رسميًا؟

رغم دقة الحسابات الفلكية، فإن الإعلان النهائي لموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى يعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذو الحجة، والتي تصدر عن الجهات المختصة في كل دولة.

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

من المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى في مصر من يوم وقفة عرفات وحتى رابع أيام العيد، أي لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، مع إمكانية زيادتها بقرار رسمي.
 

فضل يوم عرفة

يُعد يوم عرفة من أعظم أيام العام، ومن أبرز فضائله:

ـ تكفير الذنوب لعامين لغير الحجاج.

- استجابة الدعاء.

- من أفضل أيام العبادة والتقرب إلى الله.

قائمة الإجازات المتبقية في عام 2026

- يوم الخميس 7 مايو عام 2026، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

رسميًا بهذا الموعد وقفة عرفات أول أيام عيد الأضحى 2026 اقتراب موسم الحج المناسبة الدينية العظيمة

