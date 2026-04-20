بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا

عبد الفتاح تركي

موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا .. يتزايد اهتمام المواطنين خلال هذه الأيام بالبحث عن موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج والاستعدادات للاحتفال بأحد أهم الأعياد الدينية لدى المسلمين، حيث يحرص الكثيرون على معرفة التوقيتات الدقيقة للإجازات الرسمية لتنظيم السفر والراحة والعبادات.

الموعد الفلكي لوقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

تشير الحسابات الفلكية الرسمية إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026، بينما تأتي وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، وهو من أعظم أيام العام التي يحرص المسلمون على صيامها والتقرب إلى الله فيه بالأعمال الصالحة.

كما تشير التقديرات إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الإثنين 18 مايو، وذلك بعد اكتمال شهر ذي القعدة، وهو ما يحدد بشكل مبدئي مواعيد مناسك الحج وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

من المنتظر أن تمتد إجازة عيد الأضحى في مصر لعدة أيام متتالية، حيث تبدأ الإجازة الرسمية من يوم وقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو، وتستمر حتى يوم الجمعة 29 مايو، ما يجعلها واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، خاصة مع احتمالية مدها في بعض الجهات الحكومية والخاصة وفق طبيعة العمل ونظام التشغيل.

وتعد هذه الإجازة فرصة مهمة للموظفين والعاملين لقضاء وقت أطول مع الأسرة أو السفر، كما يستغلها البعض في أداء شعائر الأضحية وزيارة الأهل والأقارب، ما يعزز من الطابع الاجتماعي والديني لهذه المناسبة.

صيام وقفة عرفات

مواعيد الإجازات الرسمية في مايو 2026

يشهد شهر مايو 2026 عددًا كبيرًا من الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع، وهو ما يجعله من أكثر الشهور التي تتضمن فترات راحة ممتدة للعاملين في الدولة.
وجاءت مواعيد الإجازات خلال الشهر على النحو الآتي:
يوافق عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026.
يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم السبت 2 مايو 2026.
يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم الجمعة 8 مايو 2026.
يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم السبت 9 مايو 2026.
يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم الجمعة 15 مايو 2026.
يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم السبت 16 مايو 2026.
يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم الجمعة 22 مايو 2026.
يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم السبت 23 مايو 2026.
يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.
يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم الجمعة 29 مايو 2026.
ويوافق يوم السبت 30 مايو إجازة عيد الأضحى 2026.

عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

بحسب الأجندة الرسمية، يصل عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر، يستفيد منها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الطلاب، وهو ما يمنح فرصة لتنظيم أوقات الراحة والأنشطة المختلفة على مدار العام.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

تضم قائمة الإجازات الرسمية خلال عام 2026 عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي ينتظرها المواطنون، لما تمثله من أهمية كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وجاءت الإجازات المتبقية على النحو الآتي:
13 أبريل إجازة شم النسيم.
25 أبريل عيد تحرير سيناء.
1 مايو عيد العمال.
26 مايو وقفة عيد الأضحى.
30 مايو إجازة عيد الأضحى.
18 يونيو رأس السنة الهجرية.
2 يوليو ذكرى ثورة 30 يونيو.
23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو.
26 أغسطس المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

أهمية معرفة مواعيد الإجازات الرسمية

تمثل معرفة مواعيد الإجازات الرسمية أهمية كبيرة لدى المواطنين، سواء لتنظيم خطط السفر أو ترتيب الالتزامات العائلية والعملية، كما تساعد الشركات والمؤسسات على وضع جداول العمل بما يتناسب مع فترات التوقف الرسمية.

ويزداد البحث بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026، نظرًا لارتباطهما بموسم الحج وواحدة من أبرز المناسبات الدينية التي تحمل طابعًا روحانيًا واجتماعيًا مميزًا.

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
