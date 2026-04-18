فلكيًا.. موعد وقفة عرفة 2026 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في مصر

ارتفعت مؤشرات البحث عبر محرك جوجل، عن موعد وقفة عرفات 2026، حيث تُعد وقفة عرفات أحد أهم أيام العام، يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، باعتباره الركن الأعظم للحج الذي لا يصح الحج بدونه، اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال «الحج عرفة».، إضافة إلى موعد عيد الأضحى، وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في مصر.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

تشير الحسابات الفلكية، إلى وقفة عرفات توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي أهم أيام الحج حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات، وبذلك يكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك «يوم النحر»، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

وفقا لخريطة الإجازات الرسمية، ستبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، إلى يوم السبت 30 مايو 2026 من الشهر نفسه، لمدة 5 أيام.

ما هو يوم عرفة؟

يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات، والذى يوافق يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.

يطلق على هذا اليوم «يوم الوقفة الكبرى»، حيث يقف الحاج في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ عَرَفَةُ»، ولذلك يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، ويُمكن للحاج الوقوف بعرفات والدعاء من أي موقع داخل حدود المشعر أو جبل الرحمة.

لماذا سمى يوم عرفة بهذا الاسم؟

هناك عدة أقوال لتسمية عرفة بهذا الاسم قيل إنها سُمِّيَتْ بذلك لأن آدم عرف حواء فيه، وقيل لأن جبريل عرَّف إبراهيم فيه المناسك، وقيل لتعارف الناس فيه.

إلا أن الروايتين الأكثر تأكيدًا هما أن آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان، ولهذا سمي بعرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: «أعرفت أعرفت؟» فيقول إبراهيم: «عرفت عرفت»، ولهذا سميت عرفة.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2026

من المقرر أن يحصل الموظفون والعاملون في قطاعات الدولة سواء العامة أو الخاصة، على ما يقرب من 13 يومًا إجازة رسمية على مدار العام الميلادي الجديد، بحسب المواعيد المعلنة في أجندة العطلات والإجازات الرسمية.