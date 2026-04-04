موعد وقفة عرفات 2026 وأول أيام عيد الأضحى المبارك فى مصر

تزايد البحث خلال الأيام الأخيرة، خاصة من قبل الطلاب والموظفين، عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026 في مصر، وذلك من أجل الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

مولد هلال شهر ذي الحجة

وفقًا للتقرير الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي، يولد هلال شهر ذي الحجة 1447هـ مباشرة بعد الاقتران، عند الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هـ، الموافق 16 مايو 2026، مشيرًا إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع المدن العربية والإسلامية.

وأوضح المعهد أن القمر، في طور الهلال القديم، سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية بمقدار 13 دقيقة في مكة المكرمة، و7 دقائق في القاهرة، فيما تتراوح مدد الغروب في باقي محافظات مصر بين 5 و12 دقيقة، بينما تتفاوت في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين دقيقة و35 دقيقة.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وأشار التقرير إلى أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، فيما ستكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

متى تبدأ اجازة عيد الأضحى 2026؟

وفقا لخريطة الإجازات الرسمية، ستكون إجازة وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، فيما تمتد عطلة عيد الأضحى المبارك من الأربعاء 27 وحتى السبت 30 مايو 2026.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

إجازات شهر أبريل 2026

-الاثنين 13 أبريل: إجازة شم النسيم.

-السبت 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر مايو 2026

- الجمعة 1 مايو: إجازة عيد العمال.

- الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.

الأربعاء 27 مايو - الجمعة 29 مايو عيد الأضحى المبارك

إجازات يونيو 2026

- الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

إجازات شهر يوليو

- الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

- الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

إجازات شهر أغسطس 2026

- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

إجازات شهر أكتوبر

- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.