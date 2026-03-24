موعد عيد الأضحى 2026.. متى وقفة عرفات؟ | الحسابات الفلكية تجيب

موعد عيد الأضحى 2026 .. بدأ المواطنون في مصر والعالم الإسلامي سباق البحث عن موعد عيد الأضحى 2026، فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والعودة لانتظام العمل اليوم الثلاثاء ، وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة لارتباطها بشعائر الحج الروحانية، فضلاً عن كونها تمثل الإجازة الرسمية الأطول التي ينتظرها الموظفون في القطاعين العام والخاص للاستجمام وقضاء العطلات العائلية.

موعد عيد الأضحى 2026

كشفت التقارير الصادرة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن ملامح الخريطة الزمنية لنهاية شهر ذي القعدة وبداية شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447. وتير الحسابات المبدئية إلى أن الاقتران المركزي للهلال سيحدث يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وتوضح البيانات الفلكية أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في الغالبية العظمى من العواصم العربية والإسلامية.

ففي مكة المكرمة، يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 13 دقيقة، وفي القاهرة يسبق غروب القمر غروب الشمس بـ 7 دقائق، بينما تتراوح هذه المدة في بقية المحافظات المصرية والمدن الإسلامية ما بين دقيقة و35 دقيقة.

موعد وقفة عرفات

بناءً على هذه المعطيات العلمية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم ل شهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكياً يوم الاثنين 18 مايو 2026.

ووفقاً لهذا التسلسل، يوافق يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) يوم الاثنين 25 مايو، بينما تحل وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

ويكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو، وهي الأيام التي تشهد ذروة المناسك في الأراضي المقدسة ومظاهر الاحتفال بتقديم الأضاحي في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

أجندة العطلات الرسمية وإجازة العيد في مصر

تترقب الأوساط الوظيفية صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء لتحديد عدد أيام الإجازة، إلا أن الأجندة الرسمية للعطلات تشير إلى أن الإجازة ستبدأ فعلياً من يوم الثلاثاء 26 مايو (وقفة عرفات) وتستمر حتى الجمعة 29 مايو (ثالث أيام العيد)، وبإضافة العطلات الأسبوعية الرسمية، من المتوقع أن يستمتع المصريون بواحدة من أطول الإجازات المتصلة خلال العام الحالي.

يذكر أن الموعد النهائي والقطعي لعيد الأضحى يظل رهيناً بالرؤية البصرية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية والمملكة العربية السعودية عقب استطلاع الهلال نهاية شهر مايو المقبل، التزاماً بالسنة النبوية وتوحيداً لموعد بدء مناسك الحج والوقوف بعرفة.