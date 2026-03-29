إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى .. الإجازات الرسمية المُتبقية في عام 2026

وقفة عرفات وعيد الأضحى
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026، خاصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، سواء بهدف التخطيط للسفر أو لقضاء بعض الوقت مع الأسرة.

موعد إجازة شم النسيم 2026

تُعَد إجازة شم النسيم هي أول إجازة رسمية تأتي بعد عيد الفطر مباشرة، حيث توافق يوم الاثنين 13 أبريل 2026، وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية ضمن أجندة العطلات الرسمية للدولة.

وتُمنح هذه الإجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، إضافة إلى القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل.

موعد عيد الأضحى 2026

من المتوقع أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي أهم أيام الحج حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات، وبذلك يكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك «يوم النحر»، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو.

وفقا لخريطة الإجازات الرسمية، ستبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، إلى يوم السبت 30 مايو 2026 من الشهر نفسه، ولمدة خمسة أيام.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

- يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2026

ومن المقرر أن يحصل الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة سواء العامة أو الخاصة، على ما يقرب إلى 13 يومًا إجازة رسمية على مدار العام الميلادي الجديد، بحسب المواعيد المعلنة في أجندة العطلات والإجازات الرسمية.

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

ملاجئ غير آمنة .. أزمات صحية ونفسية تضرب الداخل الإسرائيلي تحت القصف الإيراني

ماذا قالت؟..رسالة صادمة من داليا فؤاد تثير القــ.ـلــق

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

