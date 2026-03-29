موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى .. الإجازات الرسمية المُتبقية في عام 2026

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026، خاصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، سواء بهدف التخطيط للسفر أو لقضاء بعض الوقت مع الأسرة.

موعد إجازة شم النسيم 2026

تُعَد إجازة شم النسيم هي أول إجازة رسمية تأتي بعد عيد الفطر مباشرة، حيث توافق يوم الاثنين 13 أبريل 2026، وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية ضمن أجندة العطلات الرسمية للدولة.

وتُمنح هذه الإجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، إضافة إلى القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل.

موعد عيد الأضحى 2026

من المتوقع أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي أهم أيام الحج حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات، وبذلك يكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك «يوم النحر»، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو.

وفقا لخريطة الإجازات الرسمية، ستبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، إلى يوم السبت 30 مايو 2026 من الشهر نفسه، ولمدة خمسة أيام.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

- يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2026

ومن المقرر أن يحصل الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة سواء العامة أو الخاصة، على ما يقرب إلى 13 يومًا إجازة رسمية على مدار العام الميلادي الجديد، بحسب المواعيد المعلنة في أجندة العطلات والإجازات الرسمية.