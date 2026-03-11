مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية في مصر هذا العام| وخبير: لابد من توازن العطلات

مع اقتراب أول عطلة مطولة لعام 2026، ينتظر ملايين العاملين في الدولة فرصة للاسترخاء واستعادة النشاط، حيث يستعد الموظفون في القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العاملين في القطاع المصرفي، للحصول على إجازات رسمية تمتد إلى ثلاثة أيام متواصلة.

وتعتبر هذه العطلة فرصة ذهبية لمنح دفعة من النشاط في منتصف العام، ما يجعل الكثيرين يسارعون لمعرفة توقيتاتها الدقيقة لترتيب رحلاتهم أو لقاءاتهم العائلية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الإجازات الدينية والوطنية تمتلك خصوصية وأهمية كبيرة، لذا يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها، لأنها تمثل قيمة ثقافية واجتماعية وروحية للعاملين.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أما بالنسبة للإجازات الأخرى، فيمكن مراجعتها وتنظيمها بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الموظفين في الحصول على فترات راحة كافية وبين استمرار سير العمل وعجلة الإنتاج دون أي تعطيل".

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

ومن المتوقع أن تأتي خلال شهر مارس بمناسبة عيد الفطر المبارك. وعادة ما تصدر رئاسة مجلس الوزراء قرارا قبل الموعد بمدة قصيرة لتحديد عدد أيام الإجازة الرسمية للعاملين في المصالح الحكومية، فيما يتبع ذلك قرار من وزارة القوى العاملة لتحديد الإجازات في القطاع الخاص.

موعد عيد الفطر 2026

استنادا إلى الحسابات الفلكية، سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو غرة شهر شوال 1447هـ، وهو ما يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

ومن المتوقع أن تمتد إجازة عيد الفطر في القطاعين الحكومي والخاص إلى ثلاثة أيام متواصلة، بدءا من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس.

ويترقب الموظفون إعلان مجلس الوزراء الرسمي عبر صفحته الرسمية بنهاية شهر رمضان، لتوضيح تفاصيل الإجازة بدقة اعتمادا على أول أيام عيد الفطر.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

وفقا لأجندة مجلس الوزراء، تبلغ الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، وتعتبر هذه الإجازات مدفوعة الأجر دون احتساب العطلات الأسبوعية.

وتشمل هذه الإجازات جميع المناسبات الوطنية والدينية على مدار العام، والتي يتم الإعلان عن مواعيدها رسميا من خلال قرارات مجلس الوزراء لضمان الترتيب المناسب لسير العمل واستفادة الجميع من فترات الراحة.