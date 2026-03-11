خالد طلعت يثير الجدل بشأن الفريق السابع في دوري تحديد البطل

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت حالة من الجدل بين جماهير الكرة بعد حديثه عن سيناريوهات حسم المقعد السابع في دوري تحديد البطل مع تبقي مباراتين فقط.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك موضحًا عدة احتمالات لحسم المقعد الأخير، مشيرًا إلى أنه في حال فوز إنبي على الزمالك سيضمن إنبي التواجد مباشرة على حساب وادي دجلة دون النظر لنتيجة مباراة زد إف سي ومودرن سبورت.

وأضاف أنه في حال فوز زد على مودرن سبورت مع تعثر إنبي أمام الزمالك، سيضمن زد التواجد على حساب إنبي ووادي دجلة بفارق الأهداف عن دجلة، بينما إذا لم يحقق إنبي الفوز على الزمالك ولم يفز زد على مودرن سبورت، سيضمن وادي دجلة التواجد ضمن الفرق السبعة الكبار في دوري تحديد البطل.

واختتم خالد طلعت منشوره بسؤال للجماهير قائلًا: «تتوقعوا مين هيكون الفريق السابع؟ إنبي ولا دجلة ولا زد؟»

يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل لموسم 2025-2026.

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أنها تأتي في ختام المرحلة الأولى من الدوري، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة والفرق الهابطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث المواجهة المرتقبة.