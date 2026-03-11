قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
رياضة

بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
حسام الحارتي

يفتقد بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، خدمات جمال موسيالا والكندي ألفونسو ديفيس وحارس مرماه يوناس أوربيج بعد تعرضهم لإصابات جديدة خلال الفوز الكاسح على أتالانتا الإيطالي 6-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. 

وأكد النادي البافاري في بيان الأربعاء إصابة اللاعبين الثلاثة، موضحاً أنهم "سيبتعدون عن الملاعب في الوقت الحالي"، من دون تحديد مواعيد لعودتهم.

وتعرّض موسيالا وأوربيغ للإصابة في الوقت بدلاً من الضائع للمباراة، فيما خرج ديفيس الذي دخل بديلاً بين الشوطين، باكياً قبل 20 دقيقة من النهاية.

ويعاني موسيالا الذي غاب عن الأشهر الستة الأولى من الموسم بسبب كسر في الكاحل، من إصابة جديدة في المنطقة نفسها.

أما قائد منتخب كندا ديفيس الذي غاب بدوره عن بداية الموسم بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي، فتعرض لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية. 

ويعاني الحارس أوربيغ من ارتجاج في المخ.

ووضع الفوز العريض بايرن في موقع مريح قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

ويتصدر حامل اللقب ترتيب الدوري الألماني بفارق 11 نقطة قبل تسع مراحل من النهاية، كما بلغ الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا حيث يواجه باير ليفركوزن.

بايرن ميونيخ لكندي يوناس أوربي نهائي دوري أبطال أوروبا منتخب كندا

