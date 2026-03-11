بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب

يفتقد بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، خدمات جمال موسيالا والكندي ألفونسو ديفيس وحارس مرماه يوناس أوربيج بعد تعرضهم لإصابات جديدة خلال الفوز الكاسح على أتالانتا الإيطالي 6-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وأكد النادي البافاري في بيان الأربعاء إصابة اللاعبين الثلاثة، موضحاً أنهم "سيبتعدون عن الملاعب في الوقت الحالي"، من دون تحديد مواعيد لعودتهم.

وتعرّض موسيالا وأوربيغ للإصابة في الوقت بدلاً من الضائع للمباراة، فيما خرج ديفيس الذي دخل بديلاً بين الشوطين، باكياً قبل 20 دقيقة من النهاية.

ويعاني موسيالا الذي غاب عن الأشهر الستة الأولى من الموسم بسبب كسر في الكاحل، من إصابة جديدة في المنطقة نفسها.

أما قائد منتخب كندا ديفيس الذي غاب بدوره عن بداية الموسم بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي، فتعرض لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.

ويعاني الحارس أوربيغ من ارتجاج في المخ.

ووضع الفوز العريض بايرن في موقع مريح قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

ويتصدر حامل اللقب ترتيب الدوري الألماني بفارق 11 نقطة قبل تسع مراحل من النهاية، كما بلغ الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا حيث يواجه باير ليفركوزن.