بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
بلاش تفتوا في الطب.. حسام موافي يحذر من إيقاف دواء الغدة الدرقية دون استشارة
بين الشبورة والرياح.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الساعات المقبلة وتحذر السائقين
هل عيد الأم 2026 إجازة رسمية؟

عيد الأم 2026
عيد الأم 2026
رشا عوني

مع اقتراب عيد الأم 2026، يتساءل الكثير هل يعد هذا اليوم إجازة رسمية، خاصة وأن هذه المناسبة تتزامن مع عيد الفطر2026 لأول مرة ، فهل سيتم تبكير الإجازة أم زيادة عدد أيام إجازة عيد الفطر المقبل؟.

موعد عيد الأم 2026

يوافق عيد الأم هذا العام يوم السبت 21 مارس 2026، لكن بشكل عام لا يعد هذا اليوم من ضمن الإجازات الرسمية التي تعتمدها الدولة كل عام في أجندتها، ويعتبر يوم عمل طبيعي في كافة قطاعات الدولة.

لماذا يحتفل العالم بعيد الأم تعرف على قصته

عيد الأم وعيد الفطر2026

ويتزامن عيد الأم هذا العام مع عطلة عيد الفطر المبارك المتوقع أن تبدأ من يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس، هذا التزامن يعد نادرا نسبيا، إذ يجمع بين احتفالين مهمين في توقيت واحد، ما يوفر للعائلات المصرية فرصة قضاء أيام متصلة من الراحة والاحتفالات.

موعد عيد الفطر2026 فلكياً

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر لعام 2026 سيوافق الجمعة 20 مارس 2026، وتقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، على أن تختلف مواعيد الصلاة بفارق دقائق قليلة بين المحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

موعد عيد الفطر في الدول العربية - جريدة زمان التركية

الإجازات الرسمية2026

  • الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد
  • الخميس 29 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
  • الجمعة 20 مارس – الأحد 22 مارس: عيد الفطر المبارك
  • الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم
  • السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)
  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال
  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك
  • الأربعاء 27 مايو – الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك
  • الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية
  • الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو
  • الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952
  • الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

ويُؤكد الجدول أن عيد الأم (21 مارس) ليس من الإجازات الرسمية، بل مناسبة اجتماعية يحتفل بها المواطنون لتكريم الأمهات، ولا يُمنح العاملون فيها يوم عطلة رسميًا، على عكس المناسبات الدينية والوطنية المدرجة في الجدول أعلاه.

عيد الام عيد الام2026 اجازة رسمية عيد الفطر2026 اجازة عيد الفطر

