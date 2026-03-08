هل عيد الأم 2026 إجازة رسمية؟

مع اقتراب عيد الأم 2026، يتساءل الكثير هل يعد هذا اليوم إجازة رسمية، خاصة وأن هذه المناسبة تتزامن مع عيد الفطر2026 لأول مرة ، فهل سيتم تبكير الإجازة أم زيادة عدد أيام إجازة عيد الفطر المقبل؟.

موعد عيد الأم 2026

يوافق عيد الأم هذا العام يوم السبت 21 مارس 2026، لكن بشكل عام لا يعد هذا اليوم من ضمن الإجازات الرسمية التي تعتمدها الدولة كل عام في أجندتها، ويعتبر يوم عمل طبيعي في كافة قطاعات الدولة.

عيد الأم وعيد الفطر2026

ويتزامن عيد الأم هذا العام مع عطلة عيد الفطر المبارك المتوقع أن تبدأ من يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس، هذا التزامن يعد نادرا نسبيا، إذ يجمع بين احتفالين مهمين في توقيت واحد، ما يوفر للعائلات المصرية فرصة قضاء أيام متصلة من الراحة والاحتفالات.

موعد عيد الفطر2026 فلكياً

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر لعام 2026 سيوافق الجمعة 20 مارس 2026، وتقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، على أن تختلف مواعيد الصلاة بفارق دقائق قليلة بين المحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

الإجازات الرسمية2026

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد

الخميس 29 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الجمعة 20 مارس – الأحد 22 مارس: عيد الفطر المبارك

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 27 مايو – الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

ويُؤكد الجدول أن عيد الأم (21 مارس) ليس من الإجازات الرسمية، بل مناسبة اجتماعية يحتفل بها المواطنون لتكريم الأمهات، ولا يُمنح العاملون فيها يوم عطلة رسميًا، على عكس المناسبات الدينية والوطنية المدرجة في الجدول أعلاه.