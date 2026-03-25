عيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تحدد الموعد وترجّح اختلاف الرؤية بين الدول

يترقب المسلمون موعد عيد الأضحى لعام 2026، في ظل إعلان التقديرات الفلكية التي تكشف ملامح بداية شهر ذي الحجة، مع انتظار الإعلان الرسمي القائم على الرؤية الشرعية للهلال.

في هذا الإطار، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ سيولد عقب حدوث الاقتران مباشرة، وذلك في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 16 مايو 2026، وهو يوم استطلاع الهلال.

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد لن يكون مرئيًا عند غروب الشمس في هذا اليوم داخل مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل الشمس وهو في طور الهلال القديم، بفارق 13 دقيقة في مكة المكرمة، و7 دقائق في القاهرة، بينما يتراوح الفارق في باقي محافظات مصر بين 5 و12 دقيقة، وفي العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة و35 دقيقة.

وبناءً على هذه الحسابات، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن تبدأ غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

موعد وقفة عرفات والعيد

ووفقًا للتقديرات الفلكية، من المنتظر أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، حيث يتجمع الحجاج على صعيد جبل عرفات، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

اختلاف محتمل في بعض الدول

من ناحية أخرى، لفت مركز الفلك الدولي إلى إمكانية حدوث اختلاف في تحديد بداية الشهر الهجري بين الدول، نتيجة تفاوت ظروف رؤية الهلال.

وبيّن المركز أن الدول الواقعة ضمن التقويم الهجري الشرقي ستعتمد يوم 18 مايو غرةً لشهر ذي الحجة، ليكون العيد يوم 27 مايو، في حين قد تتمكن بعض الدول في النصف الغربي من رؤية الهلال يوم الرؤية، ما يجعل بداية الشهر يوم 17 مايو، ويكون العيد يوم 26 مايو 2026.

إجازة العيد في مصر

وتشير التوقعات إلى أن إجازة عيد الأضحى في مصر ستبدأ من الأربعاء 27 مايو وحتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي خمسة أيام، على أن يصدر القرار النهائي من الجهات المختصة خلال النصف الثاني من شهر مايو.

الرؤية الشرعية تحسم الموعد

ورغم وضوح الحسابات الفلكية، تبقى الرؤية الشرعية للهلال هي المرجع الأساسي لتحديد بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى بشكل رسمي، ما قد يؤدي إلى اختلاف طفيف في التواريخ بين بعض الدول.