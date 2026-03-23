الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

خطوات عملية للتعامل مع مقاومة الأنسولين قبل الإصابة بالسكري
ولاء خنيزي

تعتبر مقاومة الأنسولين من الحالات الصحية الصامتة ، التي قد تسبق الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. 

تحدث هذه الحالة عندما تتوقف خلايا الجسم عن الاستجابة الكافية لهرمون الأنسولين، فيضطر البنكرياس لإفراز كميات أكبر لتعويض الخلل.

 ومع مرور الوقت، قد تبدو مستويات السكر في الدم طبيعية، لكن ارتفاع الأنسولين المزمن يخل بعملية الأيض ويزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وفقًا لموقع "Healthsite".

علامات صامتة قد تدل على مقاومة الأنسولين

نادراً ما تظهر مقاومة الأنسولين بأعراض مباشرة، لكنها غالبًا ترتبط بعلامات يمكن ملاحظتها، منها:

  • زيادة الدهون حول منطقة البطن بشكل غير مبرر
  • شعور دائم بالإرهاق بعد تناول الطعام
  • رغبة قوية في تناول السكريات باستمرار
  • صعوبة فقدان الوزن رغم الالتزام بالنظام الغذائي
  • اسمرار الجلد حول الرقبة أو الإبطين (الشواك الأسود)
  • اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء

هذه العلامات تشير إلى اضطراب في عملية الأيض، وقد تتطور إلى مشاكل صحية أكثر خطورة إذا لم تُعالج.

المخاطر الصحية لمقاومة الأنسولين

عند عدم التعامل معها، يمكن أن تتطور مقاومة الأنسولين من مرحلة ما قبل السكري إلى السكري من النوع الثاني. كما ترتبط بارتفاع ضغط الدم، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومتلازمة تكيس المبايض، وأمراض القلب والأوعية الدموية، لتصبح بذلك عاملاً مؤثرًا في ظهور العديد من الأمراض المزمنة.

عوامل الخطر الرئيسية

تشمل أسباب مقاومة الأنسولين:

  • تراكم الدهون الحشوية حول الأعضاء الداخلية
  • قلة النشاط البدني
  • سوء جودة النوم والتوتر المزمن
  • الاعتماد على الأطعمة المصنعة والغنية بالكربوهيدرات المكررة
  • الاستعداد الوراثي

طرق الوقاية وتحسين حساسية الجسم للأنسولين

يمكن علاج مقاومة الأنسولين بشكل طبيعي، خاصة عند اكتشافها مبكرًا، من خلال:

  • تقليل الكربوهيدرات المكررة وزيادة البروتين والألياف في النظام الغذائي
  • ممارسة التمارين الهوائية وتمارين المقاومة بانتظام
  • تحسين جودة النوم وإدارة التوتر
  • الحفاظ على وزن صحي ومتوازن

وفي بعض الحالات، قد يكون استخدام أدوية مثل الميتفورمين أو أدوية التمثيل الغذائي الحديثة جزءًا من العلاج وفق إشراف طبي.

أهمية الكشف المبكر

قياس مستويات السكر أثناء الصيام والفحوص الدورية يوفر مؤشرات مبكرة لمقاومة الأنسولين، ما يتيح التدخل قبل تطور المرض. من الضروري الاهتمام بأسلوب الحياة والتغذية والنشاط البدني للحفاظ على صحة الأيض وتقليل خطر الإصابة بالسكري.

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
