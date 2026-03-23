أصل الحكاية

رسميًا| أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف.. تبدأ من 10 جنيهات

ولاء خنيزي

تصاعد اهتمام المواطنين مؤخرًا بالتعرف على أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، خاصة مع توسعه في الربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة التي تعتمد عليها الدولة في تسهيل حركة التنقل.

ويمتد مسار القطار من محطة عدلي منصور وصولًا إلى محطة الفنون والثقافة، بطول يقارب 105 كيلومترات، ويضم 19 محطة، ما يجعله شريانًا حيويًا يخدم آلاف الركاب يوميًا.

محطات جديدة تدخل الخدمة

في إطار التوسعات المستمرة، أعلنت وزارة النقل تشغيل محطتي "القيادة الاستراتيجية" و"كاتدرائية المسيح" ضمن المرحلة الثالثة، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2026، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نطاق التغطية داخل العاصمة الإدارية.

أسعار التذاكر والاشتراكات

حددت وزارة النقل أسعار التذاكر وفق عدد المحطات، مع توفير اشتراكات شهرية مخفضة، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • حتى 3 محطات:
    التذكرة: 10 جنيهات
    الاشتراك الشهري: 300 جنيه
    تكلفة الرحلة: نحو 5 جنيهات (خصم 50%)
  • حتى 7 محطات:
    التذكرة: 15 جنيهًا
    الاشتراك الشهري: 500 جنيه
    تكلفة الرحلة: حوالي 8 جنيهات (خصم 45%)
  • أكثر من 7 محطات:
    التذكرة: 20 جنيهًا
    الاشتراك الشهري: 600 جنيه
    متوسط تكلفة الرحلة: 11.5 جنيه (خصم يقارب 50%)

تفاصيل المرحلة الثالثة

تمتد المرحلة الثالثة من المشروع لمسافة 20.4 كيلومتر، وتضم 3 محطات علوية إلى جانب محطة سطحية، ما يسهم في تعزيز سهولة التنقل داخل العاصمة الإدارية، خاصة للعاملين والمترددين على الحي الحكومي والمنطقة الرياضية.

ربط متكامل مع شبكة النقل

يأتي القطار الكهربائي الخفيف ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة نقل متكاملة، حيث يتيح الربط مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح) عبر محطة العاصمة المركزية، بما يسهم في تقليل الازدحام المروري وتحقيق سيولة أكبر في الحركة.

