شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. كل ما تريد معرفته عن الطرح الجديد وخطوات الحجز

تتجه أنظار شريحة كبيرة من المواطنين نحو شقق الإسكان الاجتماعي 2026، بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيل المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين 8”، التي تستهدف إتاحة وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة.

وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداداتها لطرح نحو 50 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم السكني.

موعد بدء الحجز

أشارت وزارة الإسكان إلى أن باب التقديم سيتم فتحه فور انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث يمكن للراغبين التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى منصة مصر العقارية، في إطار التيسير على المواطنين وتقليل التكدس.

مواصفات الوحدات

يتضمن الطرح وحدات بمساحات مختلفة تلائم احتياجات الأسر، حيث تتوافر شقق بمساحة 75 مترًا وأخرى 90 مترًا. وتُسلم جميع الوحدات كاملة التشطيب، مع توافر الخدمات الأساسية من مرافق وبنية تحتية، بما يوفر بيئة سكنية جاهزة ومتكاملة.

شروط التقديم

وضع صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يقل عمره عن 21 عامًا

أن يكون من سكان أو العاملين بالمحافظة محل التقديم

عدم الحصول مسبقًا على دعم سكني سواء وحدة أو قطعة أرض

عدم الاستفادة من أي مشروع إسكان اجتماعي سابق

الالتزام بحدود الدخل المعلنة للفئات المستهدفة

كيفية التقديم

تتم عملية الحجز بشكل إلكتروني من خلال عدة خطوات:

تسجيل البيانات على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

استكمال استمارة الحجز ورفع المستندات المطلوبة

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

متابعة الطلب لحين إعلان النتائج

خطة الدولة للتوسع العمراني

يأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة لتعزيز التوسع العمراني وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة، مع تقديم تسهيلات في السداد تمتد لسنوات، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

ومن المنتظر أن يشهد الإعلان الجديد إقبالًا ملحوظًا، في ظل تزايد الطلب على الوحدات الجاهزة، وسهولة الإجراءات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين عملية التقديم.