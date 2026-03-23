الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

انخفاض الطاقة والخمول.. كيف تؤثر تقلبات الطقس على جسم الإنسان؟

ولاء خنيزي

يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالإرهاق المستمر، أو انخفاض مستويات الطاقة خلال فترات تغير الطقس، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على التركيز وأداء المهام اليومية. بحسب موقع "Ndtv"، فإن هذا التعب المتواصل قد يزيد من مستويات التوتر والقلق، ويضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض والالتهابات، خاصة إذا استمرت تقلبات الطقس لفترات طويلة.

تأثير الطقس على مستويات الطاقة

تؤدي التغيرات الجوية المفاجئة إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم والتوازن الهرموني، ما ينعكس على النشاط البدني والعقلي. على سبيل المثال:

  • الأيام الغائمة والرطوبة العالية تجعل الشخص يشعر بالخمول والكسل.
  • الطقس البارد يفرض على الجسم بذل مجهود إضافي للحفاظ على درجة حرارته، مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

هذه التغيرات المستمرة تضطر الجسم للعمل لساعات إضافية للحفاظ على توازنه، وهو ما يترجم شعورًا أكبر بالإرهاق والتعب على مدار اليوم.

التغيرات المفاجئة وتأثيرها على الجسم

الانتقال بين أيام حارة ونسيم بارد مفاجئ أو ارتفاع الرطوبة قد يبدو طبيعيًا، لكن الجسم لا يواكب دائمًا هذه التبدلات بسهولة. فاستمرار التغيرات الجوية يجبر الجسم على العمل بمجهود إضافي للحفاظ على التوازن الداخلي، ما يؤدي إلى شعور بالإرهاق والخمول ويؤثر على الأداء اليومي.

اضطراب النوم

يعد النوم أحد أكثر الجوانب تأثرًا بتقلبات الطقس. التغير المفاجئ في درجات الحرارة أو الرطوبة يمكن أن يجعل النوم أخف وأقل عمقًا، مما يقلل من تجديد الطاقة ويزيد من الشعور بالتعب خلال اليوم.

الجفاف وفقد السوائل

مع تغير الطقس، يزداد فقد الجسم للسوائل، وغالبًا ما يغفل الأشخاص عن شرب كمية كافية من الماء. حتى الجفاف الطفيف يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالإرهاق المستمر.

التأثير النفسي للطقس

للطقس تأثير على المزاج أيضًا. السماء الرمادية، الرطوبة المستمرة، أو التغيرات الجوية المتكررة يمكن أن تخفض المزاج دون أن يدرك الشخص ذلك. وعندما ينخفض المزاج، غالبًا ما يصاحبه انخفاض الطاقة، ما يقلل من النشاط اليومي والدافعية لأداء المهام.

محل
محل
محل

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

