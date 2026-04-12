الإجازات الرسمية 2026| عيد الأضحى الأطول وترقب قرارات الترحيل ..تفاصيل

يهتم عدد كبير من المواطنين بالاطلاع على مواعيد وأيام الإجازات الرسمية، نظرا لارتباطها بمناسبات مهمة في حياتهم، وعلى رأسها المناسبات الدينية التي تحظى بمكانة خاصة لديهم.

أطول إجازة رسمية في مصر 2026

وتعد إجازة عيد الأضحى المبارك الأطول على مدار العام، إذ تمتد لعدة أيام متتالية تبدأ من وقفة عرفات وتستمر حتى ثالث أيام العيد.

وتوفر هذه الفترة فرصة مميزة للموظفين للسفر أو قضاء عطلة ممتدة مع أسرهم، ما يجعلها واحدة من أكثر الإجازات التي ينتظرها المواطنين بشغف كل عام.

قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2026

تواصل الحكومة تطبيق سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تحل في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف إتاحة عطلات متصلة بنهاية الأسبوع.

ويسهم هذا التوجه في منح العاملين فترات راحة أطول، بما يدعم تحسين التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية ويعزز جودة الحياة بشكل عام.

وعن أطول إجازة خلال هذا العام، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن إجازة عيد الأضحى تمثل فرصة مثالية لقضاء وقت ممتع مع الأسرة أو السفر، لكنها في الوقت نفسه تتطلب استعدادا جيدا من الأجهزة التنفيذية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة خلال فترة العطلة.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإجازات الرسمية هي حق أصيل للعاملين في مختلف القطاعات، لكنها تحتاج إلى إدارة وتنظيم جيد يراعي الأثر الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية والخدمية، وخاصة إن كانت الإجازة طويلة.

أهمية معرفة الإجازات الرسمية في مصر 2026

تمثل متابعة جدول الإجازات الرسمية أمرا بالغ الأهمية للمواطنين، إذ تساعدهم على التخطيط المسبق للسفر والتنزه، وكذلك تنظيم التزاماتهم الأسرية والعملية.

كما تتيح لهم الاستفادة المثلى من فترات الراحة الموزعة على مدار العام.

جدير بالذكر أن الأسر المصرية تحرص دائما على ترتيب خططها الاجتماعية والعائلية وفقا لهذه المواعيد المعلنة رسميا.

كما توفر الإجازات فرصة مناسبة للاحتفال مع الأهل والأصدقاء وقضاء أوقات ممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية.

ونرصد لكم قائمة بأهم الإجازات الرسمية المرتقبة حتي نهاية السنة ، كما يلي :

اجازات أبريل 2026

13 أبريل (الإثنين):

إجازة شم النسيم

25 أبريل (السبت):

عيد تحرير سيناء

باقي اجازات 2026

1 مايو (الجمعة):

عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء):

وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):

عيد الأضحى المبارك

17 يونيو (الأربعاء):

رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء):

ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس):

عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء):

المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).