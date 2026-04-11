قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور ممثل عن الرئيس السيسي .. رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال عيد القيامة بمصر الجديدة
وزير الكهرباء: وفرنا 3.5 مليون متر مكعب من الوقود في أول أسبوع من تطبيق إجراءات الترشيد
مجلس غزل المحلة يقرر صرف تذاكر مجانية بدون حد أقصى أمام وادي دجلة
لم يفرقهما الموت.. مصرع زوجين في حادث يفجع القلوب بكفر الشيخ
تطهير الممر من الألغام .. أمريكا تعلن بدء إنشاء ممر آمن في مضيق هرمز
وزير الكهرباء : وفرنا 4700 ميجاوات ساعة و980 ألف متر مكعب فى الوقود بسبب يوم العمل عن بعد
منحاز وفاسد.. هجوم حاد من ترامب على الإعلام بعد التصعيد مع إيران
وزير الكهرباء : وفرنا خلال أسبوع 18 ألف ميجاوات ساعة
إعلام إيراني: من المرجح عقد جولة أخرى من المفاوضات في إسلام آباد
خاص| حسن أبو الروس يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في فيلم الكراش.. فيديو
«الكهرباء» تطمئن المواطنين: لا انقطاع للتيار .. وترشيد الاستهلاك يوفر ملايين الدولارات
المطران شامي يترأس صلوات سبت النور في كاتدرائية القيامة بالقاهرة
english EN
خدمات

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

عبد العزيز جمال

مع تزايد التساؤلات خلال الساعات الأخيرة، تصدّر سؤال «هل غدًا إجازة رسمية في مصر؟» محركات البحث، خاصة مع تزامن مناسبة عيد القيامة مع موسم الربيع واقتراب شم النسيم، وهو ما خلق حالة من الجدل بين الموظفين والطلاب حول طبيعة الإجازات خلال هذه الفترة.

ويحرص قطاع كبير من العاملين في الدولة، سواء في الجهاز الإداري أو القطاع الخاص، على معرفة الموقف الرسمي للإجازة، خاصة في ظل تداخل المناسبات الدينية مع العطلات الرسمية المعتمدة.

هل الأحد إجازة رسمية في مصر؟

وفقًا للقرارات الحكومية المنظمة للإجازات، فإن يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 لا يُعد إجازة رسمية عامة في مصر، حيث يستمر العمل بشكل طبيعي في معظم القطاعات.

ويشمل ذلك:

  • الوزارات والمصالح الحكومية
  • الهيئات العامة
  • المدارس والجامعات
  • أغلب شركات القطاع الخاص

ويأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل الذي يتكرر سنويًا حول اعتبار عيد القيامة عطلة رسمية، حيث تؤكد الجهات المختصة أن هذا اليوم لا يُصنف ضمن الإجازات العامة التي يحصل عليها جميع المواطنين.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

إجازة مدفوعة الأجر للمسيحيين فقط

في المقابل، يمنح القانون العاملين المسيحيين إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد القيامة، وذلك في إطار احترام الأعياد الدينية وضمان المساواة داخل بيئة العمل.

ويستند هذا الحق إلى القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، الذي ينظم الإجازات الخاصة بالعاملين المسيحيين، ويشمل عددًا من المناسبات المهمة، منها:

  • عيد الميلاد
  • عيد الغطاس
  • أحد الشعانين
  • خميس العهد
  • عيد القيامة

وتختلف آليات تطبيق هذه الإجازة من جهة إلى أخرى، حيث تلتزم بعض المؤسسات بمنحها بشكل مباشر، بينما تعتمد جهات أخرى على لوائح داخلية تنظم كيفية الاستفادة منها.

قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم

في سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا باعتبار يوم الاثنين 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة شم النسيم.

ويُعد هذا اليوم عطلة عامة تشمل جميع العاملين دون استثناء، سواء في: القطاع الحكومي و الهيئات العامة و شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار في إطار الاحتفال بإحدى أقدم المناسبات الاجتماعية في مصر، والتي يشارك فيها المواطنون بمختلف فئاتهم.

شم النسيم 2026: موعد الإجازة الرسمية في مصر

الفرق بين الإجازات الدينية والعامة في مصر

تُظهر هذه الحالة بوضوح الفرق بين نوعين من الإجازات المعمول بهما في مصر:

الإجازات الدينية الخاصة، مثل عيد القيامة، والتي تقتصر على فئات معينة وفقًا للديانة، ويتم تنظيمها عبر القوانين واللوائح الداخلية.

أما الإجازات الرسمية العامة، مثل شم النسيم، فهي التي تُمنح لجميع المواطنين، ويتم إقرارها بقرارات رسمية من مجلس الوزراء.

 يهدف ذلك  إلى تحقيق التوازن بين احترام المناسبات الدينية المختلفة، وضمان استمرارية العمل داخل مؤسسات الدولة.

لماذا يتكرر الجدل كل عام؟

يتكرر الجدل حول إجازة عيد القيامة سنويًا بسبب تزامنها مع مناسبات أخرى، مثل شم النسيم، ما يدفع البعض للاعتقاد بأنها إجازة ممتدة لجميع العاملين.

ماذا عن الطلاب والبنوك؟

بالنسبة للطلاب، يستمر اليوم الدراسي بشكل طبيعي يوم الأحد، حيث لا يُعد عطلة رسمية ضمن جدول الإجازات المعتمد، باستثناء المعلمين والطلاب الأقباط.

أما البنوك، تحصل على إجازة رسمية غدا ويوم الاثنين بمناسبة شم النسيم.

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

في النهاية، يمكن التأكيد على أن يوم الأحد 12 أبريل 2026 ليس إجازة رسمية عامة في مصر، بل هو يوم عمل عادي لمعظم الفئات، مع منح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المسيحيين فقط بمناسبة عيد القيامة.

بينما يمثل يوم الاثنين 13 أبريل الإجازة الرسمية الشاملة لجميع المواطنين بمناسبة شم النسيم، وهو اليوم الذي ينتظره الجميع كعطلة رسمية موحدة.

هل غدًا إجازة رسمية هل غدًا إجازة رسمية في مصر عيد القيامة هل الأحد إجازة رسمية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

