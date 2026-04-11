قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

عيد القيامة
خالد يوسف

تتزايد التساؤلات عبر محرك البحث جوج، حول موعد وعدد أيام إجازة شم النسيم 2026، بالتزامن مع الاحتفال بأحد أعياد الأخوة الأقباط، حيث يترقب الكثير من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص موعد أجازة شم النسيم لالتقاط الانفاس وتجدد النشاط. 
 

موعد إجازة شم النسيم 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الاثنين 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

ويستعد عدد كبير من الموظفين للاستفادة من إجازة شم النسيم 2026، والتي تبدأ من:

- الخميس 9 أبريل: إجازة بمناسبة خميس العهد.

- الجمعة 10 أبريل: عطلة أسبوعية.

- السبت 11 أبريل: عطلة أسبوعية.

- الأحد 12 أبريل: إجازة بمناسبة عيد القيامة.

- الإثنين 13 أبريل: إجازة شم النسيم لجميع المواطنين.

هل عيد القيامة إجازة رسمية للجميع؟

لا يعد عيد القيامة إجازة رسمية عامة تشمل جميع العاملين في الدولة، حيث تستمر الجهات الحكومية في العمل بشكل طبيعي.

لكن في المقابل، يحصل العاملون المسيحيون على إجازات مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل واللوائح الداخلية للمؤسسات، بما يراعي طبيعة الأعياد الدينية لكل طائفة.
 

تنظيم خاص داخل المؤسسات خلال الأعياد

تلجأ العديد من المؤسسات إلى تطبيق أنظمة عمل مرنة خلال هذه الفترة، مثل «منح إجازات للأقباط أو تنظيم الحضور بنظام الورديات، لتحقيق التوازن بين سير العمل واحترام المناسبات الدينية».

ويعد يوم شم النسيم الإجازة الرسمية المعتمدة للجميع في هذه الفترة، حيث يحتفل به المصريون كعيد قومي سنوي، ويمنح العاملين يوم راحة مدفوع الأجر في مختلف القطاعات.
 

عدد أيام إجازة شم النسيم 2026

في هذا الإطار، حصل العاملين المسيحيين على إجازة رسمية ممتدة لمدة 5 أيام متواصلة خلال شهر أبريل 2026، يستفيد منها موظفو القطاعين الحكومي والخاص من الأخوة الأقباط، وفقًا للقرارات واللوائح القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه الإجازة تنفيذًا للقرار رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة القوى العاملة المصرية، والذي ينص على منح العاملين الأقباط في القطاع الخاص خمسة أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال مناسباتهم الدينية.
 

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

- يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
تساقط الشعر
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد