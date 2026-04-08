من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

تستعد مصر لاستقبال أسبوع حافل بالبهجة والطقوس الروحانية، حيث تتلاقى أعياد الربيع مع احتفالات عيد القيامة المجيد، لتمنح المصريين فرصة ذهبية للاستجمام بـ 5 أيام من الإجازات المتصلة. وتبدأ هذه العطلة بمراسم خميس العهد المفعمة بالخشوع، مروراً بأجواء الجمعة العظيمة، وسبت النور، وصولاً إلى ذروة الاحتفال في أحد القيامة، الذي يتلاحم هذا العام مع شم النسيم يوم الاثنين المقبل؛ لترسم هذه الأيام لوحة مصرية فريدة تجمع بين دور العبادة والحدائق العامة، في عطلة ممتدة تترقبها الأسر المصرية لكسر روتين العمل والاستمتاع بنسمات الربيع.

أصدرت وزارة العمل القرار رقم 346 لسنة 2025، والذي يقضي بمنح العاملين المسيحيين في القطاع الخاص إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال أعيادهم ومناسباتهم الدينية، مع تقديم تسهيلات إضافية تضمن لهم ممارسة شعائرهم بحرية، في خطوة تكرس قيم المواطنة وتدعم التنوع داخل بيئة العمل.

5 أيام متصلة في أبريل

وفقاً للقرار، سيستفيد العاملون من الأقباط الأرثوذكس من عطلة طويلة تصل إلى 5 أيام متصلة، تبدأ من الأسبوع الثاني من شهر أبريل على النحو الآتي:

الخميس 9 أبريل: إجازة "خميس العهد" (مدفوعة الأجر للمسيحيين).

الجمعة والسبت (10 و11 أبريل): العطلة الأسبوعية المعتادة.

الأحد 12 أبريل: إجازة "عيد القيامة المجيد" (مدفوعة الأجر للمسيحيين).

الاثنين 13 أبريل: إجازة "شم النسيم" (عطلة رسمية عامة لجميع المصريين).

كما تضمن القرار ميزة إضافية تتيح للعاملين إمكانية تأخير الحضور إلى العمل حتى الساعة العاشرة صباحاً في بعض المناسبات الدينية المحددة.

لم يقتصر القرار الوزاري على طائفة بعينها، بل شمل أيضاً العاملين من الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية، حيث أقر حقهم في إجازات مدفوعة الأجر في مناسبات:

رأس السنة الميلادية.

عيد الميلاد المجيد.

عيد القيامة.

بينما يختص المسيحيون ببعض أيام الإجازات الدينية، يلتقي جميع المصريين (في القطاعين الحكومي والخاص) في عطلات رسمية موحدة:

الإثنين 13 أبريل (شم النسيم): وهو عيد ذو طابع شعبي تاريخي يحتفل به كافة المصريين.

الخميس 1 مايو (عيد العمال): يترقب الموظفون إجازة رسمية جديدة مطلع شهر مايو تقديراً لجهود العمال.

يأتي هذا القرار ليعكس حرص الدولة المصرية على حقوق جميع الطوائف الدينية، وتوفير بيئة عمل مرنة تحترم الخصوصية العقائدية، مما يساهم في تعزيز روح الانتماء والمساواة بين كافة أبناء الوطن.