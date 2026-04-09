حسام حسن لـ صلاح: إنجازاتك تاريخية وننتظر منك الكثير في المونديال

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تواصل حدث خلال الأيام الماضية، بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح لاعب ليفربول وقائد الفراعنة، من أجل الاطمئنان على اللاعب بعد عودته من الإصابة والمشاركة مع فريقه في المباريات.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، العميد أكد لمحمد صلاح أنه في انتظار تواجده في المعسكر المقبل لمنتخب مصر وأنه قائد الفراعنة والجميع يضع عليه آمالا كبيرة في كأس العالم.

وواصل، حسام حسن طلب من محمد صلاح مواصلة مسيرته حتى النهاية مع ليفربول بقوة وأنه حقق إنجازات ومشوار كله أرقام قياسية مع الريدز، وطبيعي أن يواجه سوء توفيق لكنه يملك المقومات الشخصية والقدرات الفنية والبدنية التي تساعده على العودة بشكل أقوى.