محمد صلاح ويامال يتصدران قائمة صُنّاع الفرص في دوري أبطال أوروبا

يتربع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على قمة صُنّاع الفرص في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، بالتساوي مع موهبة برشلونة الشابة لامين يامال، بعدما صنع كل منهما 8 فرص محققة، في إنجاز يعكس تأثيرهما الكبير في الثلث الهجومي.



ويأتي هذا التألق بالتزامن مع انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، حيث يشهد اليوم الثلاثاء مواجهات قوية، أبرزها لقاء ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، إلى جانب مواجهة أرسنال ضد سبورتينج لشبونة.

منافسة قوية بين نجوم أوروبا



ويؤكد هذا الرقم التفوق الواضح للثنائي، حيث تفوقا على عدد من أبرز نجوم البطولة، أبرزهم دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول ومايكل أوليسيه نجم بايرن ميونخ، بعدما صنع كل منهما 7 فرص محققة.

كما تضم القائمة أسماء بارزة أخرى، مثل كودي جاكبو، هارفي بارنز، شارل دي كيتيلير، إلى جانب فينيسيوس جونيور ولويس دياز، ما يعكس شدة المنافسة بين نجوم القارة في صناعة الفرص الحاسمة.



ويبرز هذا التصنيف الدور المتزايد لصُنّاع اللعب في كرة القدم الحديثة، حيث لم تعد الأهداف وحدها معيار التألق، بل أصبحت القدرة على خلق الفرص الحاسمة عنصرًا أساسيًا في ترجيح كفة الفرق خلال المواجهات الكبرى.