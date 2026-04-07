بيع واستبعاد لاعبين | قرارات صارمة في المصري بعد الخسارة أمام الزمالك

أصدر نادي المصري البورسعيدي بيانًا رسميًا للإعلان عن قرارات انضباطية بعد رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي، وخسارة الفريق أمام الزمالك برباعية صارخة.

وجاء نص البيان:

نظراً لسوء الأداء والنتائج غير المرضية، والمستوى الفني الذي ظهر به الفريق في المباريات الأخيرة، والخروج المبكر من البطولات التي كان النادي يطمح للمنافسة عليها، رغم توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم، وهو ما يعد أمراً غير لائق بتاريخ النادي المصري ومكانته الكبيرة.

فقد قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اتخاذ الإجراءات التالية:

- خصم نسبة من عقود جميع اللاعبين

- وقف صرف المستحقات المتبقية من عقود اللاعبين، على أن يتم تحديد موعد صرفها بناءً على تحسن الأداء والنتائج، ووفق تقرير الجهاز الفني

- متابعة دائمة ومستمرة من مجلس الإدارة مع الجهاز الفني من خلال تقارير دورية منتظمة لتقييم أداء الفريق وتطوره.

- استبعاد أي لاعب وعرضه للبيع فوراً، في حال ثبوت عدم التزامه أو بثه للروح الانهزامية داخل الفريق.