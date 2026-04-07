شاهد محمد صلاح من مران ليفربول الأخير قبل مواجهة باريس سان جيرمان

يخوض النجم المصري محمد صلاح المران الأخير لفريق ليفربول، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

و نشر الإعلامي هشام حنفي عدة صور للنجم محمد صلاح من المران الاخير و علق كاتبا:محمد صلاح من مران ليفربول الأخير قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيخوض ليفربول اللقاء خارج أرضه مساء غد الأربعاء، على أن تُقام مواجهة الإياب في ملعب “أنفيلد” يوم 14 أبريل الجاري.

وخطف صلاح الأنظار خلال المران، حيث بدا في حالة من الحماس والانسجام، وحرص على إضفاء أجواء مرحة بتبادل المزاح مع زملائه، في إشارة إلى جاهزيته الذهنية والفنية للمباراة.

ويأتي هذا الظهور الإيجابي رغم الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، في ظل عدم حسم وجهته المقبلة حتى الآن، مع اهتمام أندية من الدوري السعودي والإسباني، إلى جانب منافسة من أندية إيطالية للحصول على خدماته.