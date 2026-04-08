محافظات

مديرية الصحة ببني سويف تعقد اجتماعا لمتابعة منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة

بني سويف : محمد عبدالحليم

عقدت لجنة إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بمحافظة بني سويف اجتماعها الشهري، برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، بما يحقق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية ويحافظ على صحة المواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، والدكتورة  أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة  هبة صبري مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الفنية والإدارية

حيث شهد الاجتماع التأكيد على تكليف مدير إدارة العلاج الحر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت التي انتهت تعاقداتها، مع التشديد على أهمية التزام جميع المنشآت الصحية الخاصة بسداد المديونيات المستحقة مقابل خدمات نقل ومعالجة النفايات الطبية، بما يضمن استمرارية وكفاءة المنظومة.

كما تم توجيه تنبيه مشدد لكافة المنشآت الصحية بسرعة الانتهاء من التسجيل على موقع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حتى يتسنى استخراج التراخيص اللازمة لتداول النفايات الطبية الخطرة، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو تنظيم العمل والالتزام بالضوابط القانونية.

وفي سياق التطوير، تقرر البدء في تدريب فريق النفايات بالمديرية على ميكنة منظومة إدارة النفايات، تمهيدًا لتطبيق النظام الإلكتروني بشكل كامل عقب الانتهاء من تدريب فرق العمل في جميع المحافظات، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

واختُتم الاجتماع بتكليف مديري الطب العلاجي والرعاية الأساسية والشئون المالية بمتابعة تحصيل المديونيات المستحقة على المنشآت الصحية، لضمان حسن سير العمل واستدامة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، بما يحقق أعلى درجات الحماية للصحة العامة والبيئة.

شيفروليه كامارو
