راقص الأمواج يطل من جديد.. دولفين يقدم عرضًا بديعًا أمام صيادي طور سيناء| صور

في مشهد ساحر يعكس ثراء البيئة البحرية بجنوب سيناء، رصد عدد من الصيادين على متن مركب نزهة، اليوم الأحد، ظهور أحد أنواع الدلافين في مياه البحر بمنطقة "الكنيسة" التابعة لمدينة طور سيناء، حيث راح يسبح بالقرب من المركب ويؤدي حركات بهلوانية وقفزات متتالية فوق سطح الماء، في لقطة نادرة أضفت أجواء من البهجة والمتعة على رحلة الصيد.

وقال عدد من الصيادين إن مياه خليجي العقبة والسويس تشهد على مدار العام ظهور أنواع مختلفة من الدلافين، التي تقترب أحيانًا من مراكب الصيد والقوارب السياحية بدافع الفضول واللعب، مؤكدين أن هذه الكائنات البحرية الودودة لا تمثل خطرًا على الإنسان، بل تُعد من أكثر الثدييات البحرية ذكاءً وتفاعلاً مع محيطها.

وأوضح الصيادون أن الدلافين التي جرى رصدها في المنطقة تتميز بالنشاط والحركة السريعة، وغالبًا ما ترافق الأمواج والقوارب لمسافات ، وتتحرك في مجموعات منظمة تعكس طبيعتها الاجتماعية المعروفة.

وأشاروا إلى أن مدينة دهب شهدت خلال الفترة الماضية ظهور دولفين من نوع "ريسو" النادر، وهو من الأنواع كبيرة الحجم التي تعيش عادة في المياه العميقة ونادرًا ما تقترب من الشواطئ، الأمر الذي أثار إعجاب السائحين ورواد الشواطئ الذين حرصوا على توثيق ظهوره بالصور ومقاطع الفيديو.

من جانبه، أكد مصدر بيئي أن تكرار ظهور الدلافين في مياه البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس يُعد مؤشرًا مهمًا على سلامة النظام البيئي البحري وتنوعه البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذه الكائنات تعتمد على بيئة بحرية مستقرة وغنية بالغذاء، ما يجعل وجودها دلالة واضحة على جودة المياه وتوازن الحياة البحرية.

وتُعد سواحل جنوب سيناء، خاصة المناطق الممتدة بين طور سيناء ودهب وشرم الشيخ، من أبرز البيئات البحرية التي تحتضن العديد من أنواع الكائنات النادرة، بفضل ما تتمتع به من شعاب مرجانية فريدة وتنوع بيولوجي يجعلها واحدة من أهم المقاصد الطبيعية والبيئية في مصر والمنطقة.