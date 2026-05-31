محافظ المنيا يتابع مشروعات القطاع الصحي في ديرمواس

قبيل ساعات من بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جاهزية المنشآت الصحية المستهدفة لاستقبال 7 ملايين مواطن، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز وفق أعلى المعايير الفنية والطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ بمركز ديرمواس لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاع الصحة، والوقوف على معدلات الإنجاز ومستوى الجاهزية بالمنشآت الصحية المستهدفة ضمن المنظومة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بقرية الحاج قنديل، إحدى مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، والتي تخدم نحو 9 آلاف مواطن، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، فيما تجرى حاليًا أعمال الفرش والتجهيز من خلال الهيئة العربية للتصنيع، تمهيدًا لدخولها الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات الوحدة الصحية المقامة على مساحة 830 مترًا مربعًا، وتتكون من دورين، حيث يضم الدور الأرضي عيادات طب الأسرة والأسنان ومتابعة الحمل وخدمات كبار السن، إلى جانب الاستقبال والتطعيمات ومكتب الصحة ومعمل الطفيليات، بينما يضم الدور الأول العلوي معمل الدم والمكاتب الإدارية وسكن الأطباء وسكن التمريض.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية بالقرى، بما يضمن توفير خدمات صحية متطورة للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية، وتعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن مشروعات القطاع الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الأساسية داخل القرى، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات لضمان جاهزيتها الكاملة وتحقيق الاستفادة القصوى منها فور دخولها الخدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، ومحمد محمود رئيس مركز ومدينة ديرمواس.

